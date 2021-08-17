17 августа - день памяти семи Ефесских отроков: как души замурованных святых помогают верующим

В третьем веке нашей эры в Ефесе случилось невероятное событие, подарившее христианам семь новых святых. В те времена в Ефес прибыл император Декия. Он распорядился, чтобы все граждане принесли жертву языческим идолам. Семеро военных служащих юношей, бывших между собой друзьями, признались ему в том, что исповедуют христианство и отказываются приносить жертву языческим богам. За это они сразу были лишены воинского звания. Император призвал их хорошо подумать. Юноши ушли в пещеру в горе Охлон. Когда император снова их стал разыскивать, то узнал, что они скрываются в пещере. По его распоряжению пещеру замуровали, чтобы обречь юношей на мученическую смерть. Один их тайных христиан положил в пещеру оловянные дощечки с именами замурованных и обстоятельствами их смерти. Однако Господь подарил чудесный сон и они не погибли.
Спустя 200 лет эту землю выкупил один человек и когда начал стройку на то месте, то обнаружил замурованную и заваленную пещеру. Ее разобрали, нашли те дощечки, однако юношей обнаружили живыми. Они, готовясь принять мучения от рук Декии, вышли в город и, к своему удивлению услышали имя Иисуса Христа на улицах и увидели на воротах христианский крест. Когда они попытались расплатиться за хлеб монетой императора Декии, то были задержаны стражей, как скрывающие ценный клад. Их привели к правящему тогда императору, а тот уже был христианином. Он с ними беседовал. а когда узнал, что с ними случилось - они все вместе пошли к пещере. Император понял, что сим событием Господь открыл людям тайну воскресения. А юноши, склонив головы, вновь уснули в той пещере - уже до Судного дня.
Их тела хотели поместить в специальные раки, однако во сне отроки явились императору и велели оставить их тела в пещере.
С той поры их считают целителями, читая им молитвы о лечении душевных расстройств, об излечении от бессонницы и при нарушениях сна. Матери читают им молитвы, когда младенцы их не могут долго уснуть и спокойно спать.
Молитва первая
Молитва вторая
Молитва третья