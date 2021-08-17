Роженица выкинула из окна роддома чужого младенца: Что толкает родителей на безумные поступки, объяснил психолог

За последний год в России произошло сразу несколько случаев, когда родители выбрасывали своих детей из окна или прыгали вместе с ними. Психиатры придерживаются мнения, что такие инциденты бывали и раньше и будут происходить снова. Практикующий психолог Бердска, Новосибирска и Искитима Оксана Ровинская рассказала, что толкает родителей на такой поступок и как не допустить трагедии.
4 декабря
Жительница Москвы Дарья Шавелкина, находясь в гостях у подруги, выбросила её трехмесячную дочь из окна 13-го этажа в то время, когда подруга вышла в другую комнату. Обвиняемая рассказала, что мотивом преступления стал конфликт с матерью ребенка, а затем сказала, что у нее обострилось психическое расстройство. Но экспертиза не подтвердила болезнь. Женщина находилась на седьмом месяце беременности в момент совершения преступления.
Московский городской суд приговорил её к 17 годам лишения свободы.
8 июня
В Самаре пьяная 23-летняя местная жительница свесила ребенка из окна шестого этажа в целях воспитания, но не смогла его удержать. Трехлетняя девочка упала и разбилась насмерть.
Нетрезвая женщина держала дочь за майку, которая в результате порвалась. По словам свидетелей, после инцидента мать спустилась вниз за ребенком, схватила девочку и унесла в квартиру.
Следственный комитет задержал мать ребенка и возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство малолетнего»).
Уточняется, что женщина не состояла на учете и не имела регистрации в Самарской области.
4 августа
В Екатеринбурге из окна третьего этажа выпрыгнула 30-летняя женщина с трехлетним ребенком на руках. В результате мать отвезли в больницу города Верхняя Пышма с пневмонией и переломом позвоночника, а мальчик госпитализирован в детскую больницу №9 с черепно-мозговой травмой.
По предварительным данным, женщина обращалась в полицию с жалобами на побои со стороны мужа. В итоге в её квартиру направили сотрудника патрульно-постовой службы. Правоохранитель рассказал, что женщина была в неадекватном состоянии.
Позже было решено вызвать психиатрическую бригаду скорой помощи. Однако женщина заперлась с сыном на балконе. Полицейский разбил окно и пытался остановить горе-мать, но не успел.
В этот же день в Москве 24-летний отец-наркоман Леонид Кудрявцев выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа. В это время в квартире находилась бабушка мальчика.
По словам соседей, ребенок после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. В этот момент отец якобы смотрел на него из окна. Скорая помощь приехала достаточно быстро.
Виновник после случившегося, находясь в полуголом видео, попытался скрыться, но был задержан. Было возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего».
При задержании мужчина находился в неадекватном состоянии. Судя по видео СК, на допросе его взгляд был потерянным, а голос заторможенным.
У ребенка диагностировали серьезные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.
Мать мальчика поделилась, что конфликты с мужем у нее происходили часто. Она рассказала, что Кудрявцев приехал в Москву вместе с ребенком, чтобы сделать прививку, а конфликт между ними произошел накануне. Девушка отметила, что мужчина подозреваемый злоупотреблял алкоголем.
По словам бабушки мальчика, которая 20 лет работала в диспансере для душевнобольных и наркоманов, симптомы ее сына похожи на психоз наркотического происхождения. Выяснилось, что раньше мужчина уже бывал в неадекватном состоянии.
Женщина рассказала, что перед инцидентом ее сын хотел уйти вместе с ребенком, но она закрыла входную дверь и пошла мыть посуду. Тогда отец и выбросил мальчика с пятого этажа.
5 августа
В Новосибирске 33-летняя нетрезвая женщина выпрыгнула со своим годовалым ребенком из окна первого этажа.
Мальчика отвезли в больницу с сотрясением мозга и ушибом предплечья. Пьяная мать сбежала с места происшествия, однако ее в скором времени задержали полицейские. Женщина не хотела сдаваться просто так и затеяла драку со стражами порядка.
16 августа
В Башкирии 29-летняя женщина выбросила чужого новорожденного ребенка из окна роддома. От полученных травм младенец скончался.
По данным СК, преступление произошло в Стерлитамаке примерно в 18.00 по местному времени. Подозреваемая после родов находилась в общей палате на третьем этаже родильного отделения клинической больницы №1.
По имеющейся информации, в роддоме провели операцию кесарева сечения двум женщинам. Обе прошли успешно. Через несколько часов одна из рожениц молча подошла к кроватке с новорождённым чужой женщины, взяла его на руки и выкинула из окна третьего этажа.
На место происшествия выехали следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Пациентка ничего не объясняет. Её ребёнка изолировали.
По информации Минздрава Башкирии, женщина лечилась от депрессии. Ранее её выписали из психоневрологического диспансера. По заключению врачей, никакой опасности для общества она не несла.
- Выписана домой в удовлетворительном состоянии, угрозы для окружающих не представляет, — отметили в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. С подозреваемой проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.
- Причиняет вред другим человек, находящийся в состоянии аффекта, в состоянии стресса. Потому что здоровый человек своему ребенку смерти не пожелает. Либо находясь в состоянии измененного сознания – алкоголь, наркотики. Это основные позывы, которые толкают на это. Также могут иметь место проблемы с финансами, когда человек не знает на что кормить ребенка. Также если люди в браке ссорятся, конфликтуют или женщину бросает муж. В этом случае ребенок напоминает о плохом. Всё это провоцирует состояние стресса, и психика не выдерживает, - делится 17 августа в разговоре с КСБ психолог Оксана Ровинская.
Она отметила, что у человека могут быть пограничные психические состояния, недиагностированная психиатрия. В этом случае он неосознанно совершает такой поступок. Осознанно здоровый человек не причинит вред своему ребенку.
Специалист рассказала, что близкие люди могут заметить предпосылки к таким поступкам.
- Во-первых, они видят ситуацию, поведение человека, могут оценить микроклимат в семье. Даже друзья, соседи. В любом случае будет понятно. Если полная семья, и женщина вдруг совершает такой поступок, то нужно смотреть не употребляет ли она что-то. Если дело касается алкоголя, то сложно напиться до состояния, чтобы совершить подобное. Что касается наркотиков, то это хуже, могут быть галлюцинации. Может казаться, что горит дом, а выкидывая ребенка она его спасает, - говорит Оксана Ровинская.
Психолог объяснила, что если соседи слышат крики и замечают, что в семье ситуация не очень, это сигнализирует о том, что в семье что-то не так.
- Если родитель ходит с потерянным лицом, рассеянный, он или ребёнок одет не опрятно, или сумбурно разговаривает, то это в любом случае бросается в глаза. Это уже звоночек. Например, человек может задумать суицид. Либо он рассказывает о том, как ребенок надоел, достал, сил нет. От детей, особенно гиперактивных, тоже можно устать. И в этом случае они не могут это выдержать.
Специалист отмечает, что если вовремя заметить предпосылки, то можно предотвратить трагедию. При выявлении признаков, можно направить человека на обследование и лечение.
- Все зависит от микроклимата в семье, даже если у человека есть психическое заболевание. Если царит любовь и взаимопонимание, то вряд ли такие вещи будут происходить, - добавляет Ровинская.