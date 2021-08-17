В России хотят начать совместные испытания вакцины Pfizer со "Спутник Лайт"

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против "дельта"-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer.
Отметим, что ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента для улучшения эффекта.
- Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться, - отметил Гинцбург.
Также по его словам, пока непонятно, какая эффективность у иностранной вакцины по отношению к штамму «дельта».
В РФПИ ранее отмечали, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%. При этом, согласно исследованию американских ученых, опубликованному на сайте MedRxiv, эффективность вакцины Pfizer в июле на фоне распространения нового штамма снизилась. Для mRNA-1273 (Moderna) этот показатель составил 76%, а для BNT162b2 (Pfizer) — 42%.