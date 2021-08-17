Учительница удалила аккаунт в Тик Ток после обвинений в использовании мата
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Учительница удалила аккаунт в Тик Ток после обвинений в использовании мата

10:47:408/17/2021Фото: Дарья Лейко соцсети
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Она снимала забавные видео о работе учителя.

Педагог удалила свой аккаунт

Учитель английского из школы в поселке Горный Красноярского края Дарья Лейко  удалила свой аккаунт в Тик Токе после того, как родители и администрация города посчитали, что он является неподобающим для педагога. В соцсети она выкладывала сатирические видео о работе учителя. 

- Недавно, после выхода статьи обо мне в местных СМИ, позвонила директор школы и сказала, что мама одного из учеников грозится заявить в прокуратуру из-за моей якобы некомпетентности, - рассказала Дарья. – По ее мнению, я записываю видео во время уроков вместо преподавания предмета. Но это не так, все было во внеурочное время. Также родительница, имени которой я не знаю, возмутилась, что я публикую видео с ее ребенком без согласия родителей. Кроме того, вопросы ко мне были со стороны управления образования.

Отметим, что Дарья сама приняла решение удалить аккаунт, никаких угроз со стороны администрации не поступало.

- Директор после этой истории предложила создать кружок видеомонтажа или образовательный блог. Плюс посыпались звонки из разных других школ, их руководству понравился мой подход к образовательному процессу. Но я останусь в Горном. Мне здесь нравится, к тому же конфликт исчерпан, - отметила педагог.

- Дело в том, что в роликах Дарьи Лейко звучали нецензурные слова и использовались кадры с детьми без согласия родителей, что является нарушением. Мы связались с директором и попросили поговорить с педагогом, чтобы она удалила отдельные видео. Никаких угроз и требований удалить канал с нашей стороны не было, - пояснили в администрации района МК.

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