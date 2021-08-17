Как правильно заполнить заявление на детскую выплату 5600 рублей, если есть решение суда об алиментах - объяснение ПФР

С 1 июля Пенсионный фонд начал принимать заявления на новые выплаты. В их числе – ежемесячная выплата родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет (включительно). Одна из категорий, имеющих право на установление данной выплаты, - одинокие родители, в случаях, когда в отношении ребенка указанного возраста есть судебное решение о выплате алиментов.
Анализ ситуации показал, что данная категория родителей нередко допускают ошибки при заполнении заявления на выплату, в связи с чем обращаем внимание на необходимость правильного внесения информации по решению суда (исполнительному производству) в заявление на ежемесячную выплату, которое подается через портал госуслуг.
В графе «Сведения об алиментах»:
- Вы ставите в «окошечке» галочку, если отсутствует исполнительное производство (его возбуждают соответствующие госструктуры, в т.ч. Служба судебных приставов - ФССП). В этом случае далее откроется «окно», в котором необходимо будет внести данные о наименовании суда, даты вынесении решения, номере дела и т.д.;
- если же исполнительное производство присутствует, то галочку ставить не нужно, а следует внести ниже реквизиты исполнительного производства. Кстати, данные по исполнительному производству можно проверить на портале госуслуг или в банке данных ФССП.
По указанным в заявлении реквизитам ПФР делает запросы для подтверждения и проверки данных.
Напомним, что заявление на установление данной ежемесячной выплаты можно подать на портале госуслуг либо через клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием. МФЦ данные заявления не принимают.
ВАЖНО! Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.
На установление данной выплаты также имеют право единственные родители (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или законные представители, в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью.