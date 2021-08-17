Как мать молится о спокойном сне ребенка – мощнейшая молитва семи Ефесским отрокам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как мать молится о спокойном сне ребенка – мощнейшая молитва семи Ефесским отрокам

11:40:548/17/2021Фото: kavkazskaya-hram.cerkov.ru
0

Чаще всего эти молитвы читают молодые матери, чтобы Господь подарил их младенцам здоровый сон и чтобы они могли спокойно засыпать.

икона
Юноши провели в чудесном сне 200 лет

Сегодня, 17 августа, и 4 ноября православная церковь почитает память семи отроков из Ефеса, которые по приказу императора язычника были замурованы в пещере заживо в наказание за то, что они были христианами и отказались приносить жертву языческим богам.

Однако, Господь уберег их от мученической смерти, ниспослав на них чудесный сон - юноши проспали в пещере 200 лет, пока случайно новый владелец земли, где располагалась пещера, не начал новое строительство. пещеру стали разбирать и увидели в ней семерых спящих юношей.

С той поры им написано три главных молитвы, которые люди сегодня читают им для лечения бессонницы и беспокойного сна, душевных расстройств, их просят о помощи в выборе верного пути и об укреплении веры. Но чаще всего эти молитвы читают молодые матери, чтобы Господь подарил их младенцам здоровый сон и чтобы они могли спокойно засыпать.

Молитвы семи отрокам Ефесским

Первая


Вторая

Третья


Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Стало известно, что нашли в крови МакSим после выхода из комы
Собчак резко высказалась об Алине Кабаевой
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
Мгновенный ответ из РФ на высылку 24 российских дипломатов из США
Что творится в поездах Крыма: раскрыта правда
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
молитвапраздникисемь Ефесских отроков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Возьмете молитву на вооружение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Есть ли коронавирус в Северной Корее?
11:47:35 8/17/2021
Есть ли коронавирус в Северной Корее?
Что делать, если пропустил вторую прививку от коронавируса, и опасно ли это?
11:45:35 8/17/2021
Что делать, если пропустил вторую прививку от коронавируса, и опасно ли это?
Как мать молится о спокойном сне ребенка – мощнейшая молитва семи Ефесским отрокам
11:40:54 8/17/2021
Как мать молится о спокойном сне ребенка – мощнейшая молитва семи Ефесским отрокам
Какую вакцину сделали граждане Сан-Марино? У них уже есть коллективный иммунитет?
11:39:02 8/17/2021
Какую вакцину сделали граждане Сан-Марино? У них уже есть коллективный иммунитет?
БердскВ кёрлинг играли за счет предприятия сотрудники КБУ Бердска: Договор порвали новые управленцы
11:37:40 8/17/2021
В кёрлинг играли за счет предприятия сотрудники КБУ Бердска: Договор порвали новые управленцы
Симптомы ковида у детей от 0 до 18 лет: самое важное для каждого родителя
11:37:17 8/17/2021
Симптомы ковида у детей от 0 до 18 лет: самое важное для каждого родителя
БердскЭндоскопия в клинике "Санитас" для детей и взрослых под наркозом
11:23:22 8/17/2021
Эндоскопия в клинике "Санитас" для детей и взрослых под наркозом
17 августа - день памяти семи Ефесских отроков: как души замурованных святых помогают верующим
11:20:13 8/17/2021
17 августа - день памяти семи Ефесских отроков: как души замурованных святых помогают верующим
Как правильно заполнить заявление на детскую выплату 5600 рублей, если есть решение суда об алиментах - объяснение ПФР
11:15:19 8/17/2021
Как правильно заполнить заявление на детскую выплату 5600 рублей, если есть решение суда об алиментах - объяснение ПФР
Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки 50 лет назад
11:03:15 8/17/2021
Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки 50 лет назад