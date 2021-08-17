Как мать молится о спокойном сне ребенка – мощнейшая молитва семи Ефесским отрокам

Сегодня, 17 августа, и 4 ноября православная церковь почитает память семи отроков из Ефеса, которые по приказу императора язычника были замурованы в пещере заживо в наказание за то, что они были христианами и отказались приносить жертву языческим богам.
Однако, Господь уберег их от мученической смерти, ниспослав на них чудесный сон - юноши проспали в пещере 200 лет, пока случайно новый владелец земли, где располагалась пещера, не начал новое строительство. пещеру стали разбирать и увидели в ней семерых спящих юношей.
С той поры им написано три главных молитвы, которые люди сегодня читают им для лечения бессонницы и беспокойного сна, душевных расстройств, их просят о помощи в выборе верного пути и об укреплении веры. Но чаще всего эти молитвы читают молодые матери, чтобы Господь подарил их младенцам здоровый сон и чтобы они могли спокойно засыпать.
Молитвы семи отрокам Ефесским
Первая
Вторая
Третья