Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки 50 лет назад
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Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки 50 лет назад

11:03:158/17/2021Фото: pixabay
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Иск подали в Верховный суд Нью-Йорка.

Музыканта обвинили в изнасиловании ребенка

Музыканта из Америки Боба Дилана обвинили у употреблении наркотиков, а также в изнасиловании 12-летней девочки более чем 50 лет назад. Иск подали в Верховный суд штата Нью-Йорк, в нем артиста обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 1965 году, когда музыканту было 20 лет.

Согласно иску, артист подружился с девочкой в мае 1965 года и установил с подростком «эмоциональную связь» с целью сексуального насилия. Также в тексте сказано, что Дилан нанес девочке эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее «по сей день». После случившегося ребенок страдал депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения. О доказательствах в иске ничего не говорится, однако адвокат потерпевшей пообещал доказать обвинения в суде.

Но вот официальный представитель Боба Дилана заявил, что все это не соответствует действительности.

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