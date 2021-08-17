Какую вакцину сделали граждане Сан-Марино? У них уже есть коллективный иммунитет?
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Какую вакцину сделали граждане Сан-Марино? У них уже есть коллективный иммунитет?

11:39:028/17/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Вакцину в Сан-Марино начали поставлять еще в феврале этого года.

В конце июля этого года власти государства объявили о практически полном избавлении от новой коронавирусной инфекции
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Совсем недавно жители маленького горного государства Сан-Марино оказались чуть ли не главными героями российский новостей. Все дело в том, вакцинация от коронавируса там прошла очень успешно. О том, каким препаратом они прививались, и есть ли у них коллективный иммунитет - в нашем материале.

Республика Сан-Марино располагается на территории Италии, ее население - чуть более 34 тысяч человек. В конце июля этого года власти государства объявили о практически полном избавлении от новой коронавирусной инфекции, а также о формировании коллективного иммунитета. Согласно последним данным, там вакцинировали более 70 процентов граждан двумя компонентами отечественного пепарата“Спутника V”.

Вакцину в Сан-Марино начали поставлять еще в феврале этого года. Тогда на республику не хватило европейских препаратов против коронавируса или их не смогли вовремя доставить, поэтому власти республики обратились за лекарством в Россию. Как только “Спутник” привезли в страну, практически сразу началась масштабная вакцинация. Такими мерами правительство смогло добиться коллективного иммунитета и почти полностью защититься от ковида. Согласно статистическим данным, за последние 5 дней, с 10 августа по 15, не было зарегистрировано ни одного случая болезни. Это не значит, что ее вообще теперь нет, но заболевание встречается крайне редко, особенно по сравнению с другими странами. Специалисты отметили, что наш препарат обладает чуть ли не стопроцентной эффективностью, потому что практически нет госпитализаций и, тем более, летальных исходов.

Несмотря на видимый успех противоэпидемиологических мер, республика столкнулась с проблемами из-за вакцинации нашем препаратом. Дело в том, что она располагается прямо внутри Италии и находится со страной в тесном контакте. Жители часто выезжают на отдых в Рим или другие известные и красивые места Италии. Совсем недавно страна ввела обязательные сертификаты, которые подтверждают вакцинацию, для посещения мероприятий, которые проходят внутри закрытых помещений. Проблема в том, что принимаются документы, в которых прописано, что человек получил дозы только одобренных в ЕС вакцин, а наш препарат в этот список не входит. Поэтому жители маленького государства оказались практически в полной изоляции, отменили отпуска и считают, что столкнулись с дискриминацией.

“Спутник V” до сих пор не одобрили в Евросоюзе, хотя некоторые государства принимают туристов, которые им привились, а также сами использовали нашу вакцину. По мнению некоторых специалистов, то, что препарат до сих пор не одобряют в Европе, несмотря на его подтвержденную эффективность, имеет чисто политический контекст.

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