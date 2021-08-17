Что делать, если пропустил вторую прививку от коронавируса, и опасно ли это?
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Что делать, если пропустил вторую прививку от коронавируса, и опасно ли это?

11:45:358/17/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Сейчас в нашей стране проводят вакцинацию населения в основном препаратами, которые состоят из двух компонентов.

Если человек вообще пропустил вторую дозу, не захотел ее ставить или не смог по каким-то причинам, то тогда у него просто не будет хорошего иммунного ответа
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Из-за этого возникают вопросы о том, что будет, если пропустить вторую прививку, надо ли прививаться заново, какую вакцину выбрать для повторной процедуры. Ответы - в нашем материале.

Три отечественные вакцины против новой коронавирусной инфекции состоят из двух компонентов. Дело в том, что они созданы специально, чтобы усиливать эффект друг друга, дополнять и давать максимальную эффективность в формировании иммунного ответа. Обычно интервал между уколами 2-3 недели, однако вторую прививку можно сделать и позже, например, спустя 40 дней после первой. Человек просто может пропустить процедуру из-за болезни или других причин. Как отмечают специалисты, если привиться чуть позже положенного срока, то ничего страшного не случится, однако антител может выработаться о организме меньше, чем хотелось бы. Сейчас действия первого компонента хватает всего на пару месяцев, поэтому, если не повторить процедуру, можно снова стать уязвимым к новому вирусу.

В случае, если человек вообще пропустил вторую дозу, не захотел ее ставить или не смог по каким-то причинам, то тогда у него просто не будет хорошего иммунного ответа. Дело в том, что вторая доза необходима как раз для того, чтобы “закрепить” эффект от первой дозы. Когда человек не делает вторую прививку, организм достаточно быстро “забывает” информацию о ковиде, из-за чего может не распознать возбудитель, а это грозит заражением, потому что антител, которые бы уничтожили вирус, попросту нет или их недостаточно.

Если человек пропустил вторую дозу, то ему необходимо снова прививаться первым компонентом, а потом и вторым в указанный срок. Когда это лучше сделать, следует обговорить с врачом. Также можно привиться “Спутником Лайт” после первой дозы, даже если еще есть антитела.

Бывают случаи, когда человеку попросту нельзя делать вторую прививку, потому что на первую была извращенная реакция в виде высокой температуры (40 градусов и выше), а также анафилактического шока или отека Квинке и т.д. В таком случае дается полный медотвод. Если человек заболел ОРВИ или гриппом, обострились хронические заболевания, вакцина ставится после 2-3 недель с выздоровления или через месяц после ремиссии. В этом нет ничего страшного, просто антител может быть чуть-чуть меньше. Однако, в любом случае, вторую прививку лучше не пропускать, чтобы не заразиться коронавирусом. Ревакцинацию можно делать другими препаратами, а также тем, что был в первый раз, но лучше обговорить этот нюанс с врачом.

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