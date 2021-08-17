Эндоскопия в клинике "Санитас" для детей и взрослых под наркозом
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Эндоскопия в клинике "Санитас" для детей и взрослых под наркозом

11:23:228/17/2021Фото: "Санитас"
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Колоноскопия, гастроскопия, бронхоскопия.

клиника «Санитас»
Многопрофильная клиника «Санитас»

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ:

- колоноскопия,
- гастроскопия,
- бронхоскопия.

дети и взрослые, и под наркозом

Обследование проводят врачи-эндоскописты:
Райц Алексей Андреевич и Турушева Регина Викторовна

санитас
Единый контакт-центр +7(383) 373 00 03

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