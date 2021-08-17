Симптомы ковида у детей от 0 до 18 лет: самое важное для каждого родителя
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Симптомы ковида у детей от 0 до 18 лет: самое важное для каждого родителя

11:37:178/17/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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К середине августа 2021-го число заражённых коронавирусом россиян достигло 6,6 миллионов.

Нередко коронавирус проявляется шумным, постанывающим дыханием
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Среди них от 8 до 12% детей, в зависимости от региона. Появление новых штаммов, основной из которых «Дельта», заставило людей пересмотреть позицию «коронавирус щадит детей».
И без того богатый на симптомы вирус на детях может отражаться атипично. Знать, как его отличить, под силу не каждому родителю. Однако обращать внимание на изменения в состоянии ребёнка – задача повышенной важности.
Появление странных, а тем более нарастающих признаков коронавируса – повод немедленно сделать звонок в больницу. Ведь только опытный медик может определить степень серьёзности ситуации и назначить адекватное лечение.
Первый год жизни
Пока учёные не могут с уверенностью сказать – передаётся ли коронавирус через утробу матери. Однако грудные младенцы с подтверждённым заболеванием в России уже есть.
Отличить вирус по симптомам не так просто: его можно спутать с коликами. Например, животик заражённого младенца может быть твёрдым, его мучают газы. Грудничок может плакать и поджимать ножки, обнаруживая боли в животе.
Нередко коронавирус проявляется шумным, постанывающим дыханием. Вдохи учащаются, а иногда наоборот – сильно замедлены.
Младенец может отказываться от груди, вяло и мало сосать, моментально срыгивать. Грудничку сложно заснуть, он часть просыпается и не успокаивается у материнской груди.
Иногда у младенца отмечается высыхание слизистой рта, трескаются губы и язык.
1-5 лет
В этом возрасте коронавирус протекает незаметно чаще всего. Но его можно «вычислить» по поведению ребёнка. Активные дети становятся вялыми и отказываются от любимых развлечений. Спокойные – напротив, не могут найти себе места, капризничают.
Может подняться температура до 38-ми, к жару добавляется слабость и отсутствием аппетита. Ребёнок покашливает, у него отекает горло, иногда начинается конъюнктивит.
Серьёзным осложнением может стать мультисистемный воспалительный синдром – неадекватно-сильный ответ иммунитета на вторжение вируса. Он развивается уже после выздоровления, обычно успевает пройти от недели до месяца. Температура подскакивает выше 38-ми, на теле появляются пятна или папулы. Нередко увеличиваются лимфоузлы, сильно краснеют губы и язык. Состояние требует срочного вызова врача.
6-12 лет
Младший школьный возраст добавляет к предыдущим симптомам больше «взрослых» проявлений. Это ломота в мышцах и костях, боль в горле, заложенность носа. Ребёнок жалуется на головную боль, испытывает усталость и вялость. Может появиться багровая сыпь, начаться диарея и рвота.
Коронавирус может поражать лёгкие, тогда у ребёнка разовьётся одышка, побледнеет кожа, посинеют губы и ногтевые лунки. Осложнения развиваются, если у ребёнка есть сопутствующие недуги.
12-18 лет
К этому моменту организм достаточно сформирован, чтобы коронавирус проявлял себя «по-взрослому». Здесь возможен сильный кашель, потеря обоняния, боли разной локализации, имитация симптомов простуды и кишечной инфекции. Кожные проявления младших возрастных групп присутствуют редко. Риск осложнений невысок, если у ребёнка нет хронических патологий.

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