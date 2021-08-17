Почему запрещено есть яблоки до Яблочного спаса 19 августа?

В августе православные отмечают три церковных праздника, посвященных нашему Спасителю Иисусу Христу, в народе эти праздничные дни называются Спасами. Вторы отмечается вместе с Преображением Господним 19 августа Спас, когда на службу люди несут урожаи яблок, а потому он называется Яблочным.
Традиция приносить на освящение на службу в храм свой урожай берет свое начало в древних ветхозаветных временах, когда принято было благодарить Господа за подаренный урожай, благодарить Его за это и делиться урожаем с бедными людьми - жадничать запрещалось, иначе на следующий год в наказание за жадность останешься без урожая. Да и разве может человек, испытывающий благодарность Господу за урожай от всей души, быть жадным скрягой?
В народе бытует мнение, что есть яблоки свежего урожая до наступления спаса запрещено. Некоторые считают, что этот запрет особенно касается тех родителей, кто похоронил своих детей. Якобы в этот день апостол Петр собирает райские яблочки и угощает ими деток в раю, а если родители ели яблоки до спаса, то их ребенку яблочка не достанется.
Также встречается мнение, что те, кто будут есть яблоки до Преображения Господня, примут на себя грех Евы, когда она нарушила Божий запрет и откусила яблоко.
Священники говорят, что все это суеверия и верить в это нельзя - это не так и действительности не соответствует.
Однако запрет на вкушение винограда и яблок свежего урожая действительно существует, но он строго применим только для монахов и самих священнослужителей. Так воспитывается воздержание до того момента, пока не поблагодаришь Господа за урожай. Мол, нужно сначала поблагодарить, а потом есть. Но и для них строго наказания за это нет - если съел яблоко или виноград раньше, то просто налагается запрет на вкушение этих плодов до конца месяца.