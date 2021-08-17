Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
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Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя

2:11:358/17/2021Фото: Игорь Украинцев Вконтакте
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Документы будут проверять в течение 15 дней.

Инициативная группа требует отзыва мэра

Избирком в Новосибирске принял ходатайство инициативной группы по отзыву мэра Анатолия Локтя. Об этом написал в соцсетях независимый депутат горсовета и один из авторов инициативы Игорь Украинцев. Документ был принят 16 августа.

- На момент принятия бумаг никаких нюансов не было. Все документы соответствуют перечню, все сошлось. Выдали бумагу, что наше ходатайство принято. Проверять, как они сказали, будут это 15 дней, но наши юристы говорят, что уже можно приступать к сбору подписей в поддержку инициативы, — рассказал Тайге. инфо Украинцев. — Пока ничего не предвещает того, что к нам будут докапываться, хочется верить, что избирком будет объективным. Мы знаем, что избирком городской встроен в вертикаль власти, им сложно с политической точки зрения, но хочется верить, что возобладает здравый смысл и все будет по букве закона.

Теперь решение инициативной группы проверит избирательная комиссия. После чего начнется второй этап процедуры отстранения мэра. 

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