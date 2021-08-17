Кому можно и нельзя поститься в Успенский пост-2021 с 14 по 27 августа

Последний в церковном году многодневный пост идет в настоящее время у православных. Он начался 14 августа и закончится 27 августа - накануне Успения Богородицы.
Пост по правилам является очень строгим. Помимо того, что интенсивно нужно работать над своей душой, полагается ограничивать себя в питании, развлечениях, веселье, дурных поступках, в лени и во всем том, что мешает нам становиться лучше и ближе к Господу.
Но даже правила питания для людей, если их соблюдать по Типикону, являются сами по себе очень трудными. Их обязаны строго соблюдать иноки и священники.
Три дня в неделю - в понедельник, пятницу и среду - нельзя готовить себе пищу. Можно есть все только в свежем виде. Даже чай в такие дни не полагается, поскольку под запретом вся пища, которая была приготовлена на огне, то есть термически обработана. Такие дни называются днями сухоядения.
Во вторник и четверг разрешено горячее питание без постного растительного масла. Уже можно варить каши и супы.
Суббота и воскресенье - самые легкие дни - можно готовить горячее, использовать растительное масло и выпивать немного церковного вина. Вдобавок ко всему, если один день послаблений. В Преображение Господне. на какой бы день недели этот праздник ни выпадал, можно есть рыбные блюда и тоже выпивать чуть вина.
Прежде чем приступить к посту, каждый должен сам для себя определить меру поста. Не всем можно соблюдать ограничения в питании. Даже если человек постится, то ему может быть сложно выдерживать дни сухоядения. Как правило, миряне не придерживаются таких строгих ограничений, как для иноков. Просто запрещают себе продукты животного происхождения. И, на самом деле в этот нет ничего страшного, поскольку ограничивать себя можно не только в пище для физического тела, но и в другом, что вредит нам. мера поста у каждого должна быть своя - по силам. Не стоит геройствовать, зарабатывая себе тем самым заболевания ЖКТ, ибо у Господа нет цели вас наказать. Определиться с мерой поста вам может помочь ваш духовный наставник или священник в храме.
Не рекомендуется соблюдать пищевые ограничения пожилым ослабленным людям, тем, кто имеет хронические серьезные заболевания, беременным и кормящим женщинам (определяйте себе по силам пост), маленьким детям. тем, кто занят очень тяжелым физическим трудом тоже можно избрать другие ограничения в пост.