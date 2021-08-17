Учителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука

- Детей это не касается, нас заставляют вакцинироваться, - такое сообщение прислал учитель одной из школ Бердска сегодня, 17 августа 2021. Педагог решил остаться инкогнито, но при этом предоставил два документа, которые подтверждают его слова.
Как говорится в письме о проведении вакцинации за подписью министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в с связи с напряженной эпидемиологической ситуацией на территории Новосибирской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, режим повышенной готовности в регионе продлен до 30 сентября 2021 года включительно. При этом сохраняются все действующие ограничительные и санитарно-профилактические меры в целях предотвращения распространения указанной инфекции.
- В настоящее время в прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции приняли участие 43% сотрудников подведомственных организаций. Направляю вам для организации исполнения выписку из Решения заседания оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции от 10.08.2021 № 77 под председательством первого заместителя губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф., - говорится в документе.
Стоит отметить, что два документа разосланы по школам Бердска накануне 1 сентября, началом учебного года 2021-2022. Далее прикреплена выписка из протокола заседания того самого штаба от 10 августа 2021 под председательством первого заместителя губернатора региона Юрия Петухова.
О мерах, принимаемых на территории Новосибирской области, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, слушали министры Андрей Гончаров, Анатолий Костылевский, Сергей Федорчук, Денис Архипов, Наталья Ярославцева, Ярослав Фролов, а также замминистра физической культуры и спорта Марина Курносова, и.о. министра цифрового развития и связи региона Павел Жучков.
Решение:
Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, с 1 сентября 2021 года не допускать работников, сотрудников до работы и не допускать на рабочее место и (или) территорию при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат, справка); заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского отвода от вакцинации.
Стоит отметить, что документ подписан еще 13 августа 2021 года заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксеновой.
Напомним, массовая вакцинация против коронавируса стартовала в России с середины января 2021 года, Многие регионы страны ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий россиян. Например, в Москве обязательно должны привиться госслужащие и официально трудоустроенные люди, а также те, кто работает по договору ГПХ в организациях и у индивидуальных предпринимателей. При этом срок действия трудового договора и договора ГПХ не уточняется.
К таким организациям относятся:
Магазины и ТРЦ.
Салоны красоты, косметические, массажные и спа-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны и фитнес-клубы.
Прачечные и химчистки.
Общепит.
Клиентские подразделения финансовых организаций и организаций, которые предоставляют услуги почтовой связи.
МФЦ.
Общественный транспорт и такси.
ЖКХ.
Школы, детские сады, больницы, органы соцзащиты и соцобслуживания.
Детские дневные лагеря, игровые комнаты, развлекательные центры.
Театры, кино, концертные залы.
Массовые, спортивные, развлекательные мероприятия, мастер-классы и выставки.
Как рассказывала "Курьер. Среда. Бердск2 юрист из Бердска Анна Шумская, никто не вправе заставить человека поставить ту или иную вакцину против его воли.
Об обстоятельствах, которые могут повлечь отстранение от работы, работодатель обязан уведомить работника за два месяца до планируемого события в письменном виде с указанием требований действующего законодательства, которые работник должен исполнить. Так в случае, если в нашем регионе появится возможное распоряжение главного санитарного врача НСО об обязательной вакцинации, в нем будут указаны сроки ее проведения, в частности сроки введения первой и второй доз компонента вакцины. На основании указанного распоряжения работодатели, в тех отраслях которые входят в списки обязательных к вакцинации, будут обязаны издать внутренние локальные акты (приказы), предписывающие работника соответствующих должностей предоставить сведения о постановки первого компонента вакцины не позднее даты определенной распоряжением главного санитарного врача региона. Каждого сотрудника необходимо будет уведомить об этом под роспись. В случае если на дату определенную приказом, работник не предоставит доказательств проведения вакцинации, работодатель должен будет вынести приказ об отстранении сотрудника от работы на основании абз.5 или 6 ст. 76 ТК РФ.