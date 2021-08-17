Сотни жителей Афганистана оккупировали военный самолет, вылетающий из Кабула. Смотрите видео

В минувшее воскресенье, из аэропорта Кабула вылетел военный грузовой самолет. На его борту было 640 граждан Афганистана — они все бежали из страны из-за хаоса, который развернулся там после прихода к власти таллибов (запрещены в России). Самолет C-17 принадлежал 436-му авиакрылу, базирующемуся на базе ВВС Дувр в Делавэре.
Отметим, что самолет не был рассчитан на такую большую нагрузку, но сотни афганцев залезли на его открытую рампу и отказались уходить. Экипаж принял решение взлететь, вместо того чтобы пытаться оттеснить афганцев.
Напомним, 15 августа таллибы (запрещены в РФ) захватили Кабул и сообщили, что полностью контролируют всю территорию Афганистана.