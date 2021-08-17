Сотни жителей Афганистана оккупировали военный самолет, вылетающий из Кабула. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сотни жителей Афганистана оккупировали военный самолет, вылетающий из Кабула. Смотрите видео

2:15:558/17/2021Фото: Твиттер
0

Местные жители пытались улететь и отказали покидать воздушное судно.

640 афганцев забрались в военный самолет


В минувшее воскресенье, из аэропорта Кабула вылетел военный грузовой самолет. На его борту было 640 граждан Афганистана — они все бежали из страны из-за хаоса, который развернулся там после прихода к власти таллибов (запрещены в России). Самолет C-17 принадлежал 436-му авиакрылу, базирующемуся на базе ВВС Дувр в Делавэре.

Отметим, что самолет не был рассчитан на такую большую нагрузку, но сотни афганцев залезли на его открытую рампу и отказались уходить. Экипаж принял решение взлететь, вместо того чтобы пытаться оттеснить афганцев.

Напомним, 15 августа таллибы (запрещены в РФ) захватили Кабул и сообщили, что полностью контролируют всю территорию Афганистана.

12-летняя девочка пропала на Алтае: вот где ее нашли
Выжило меньше половины: крушение Ми-8 на Камчатке
Пьяная россиянка без прав с младенцем за рулем сбила человека
Крушение Ми-8 с 16 людьми на Камчатке: число жертв
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
Мгновенный ответ из РФ на высылку 24 российских дипломатов из США
Что творится в поездах Крыма: раскрыта правда
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
афганистанталлибыхаос в Афганистане
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
2:11:35 8/17/2021
Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
БердскУчителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука
2:07:00 8/17/2021
Учителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука
БердскДетский кардиолог в клинике "Санитас" ведет прием пациентов с 0 месяцев до 18 лет
1:53:39 8/17/2021
Детский кардиолог в клинике "Санитас" ведет прием пациентов с 0 месяцев до 18 лет
БердскВ Бердске от коронавируса привиты 42% горожан от нормы вакцинации, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
1:36:10 8/17/2021
В Бердске от коронавируса привиты 42% горожан от нормы вакцинации, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
Огуречница 17 августа: последний день в году на сбор огурцов
1:20:48 8/17/2021
Огуречница 17 августа: последний день в году на сбор огурцов
Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Шойгу за идею построить новые города в Сибири
1:11:45 8/17/2021
Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Шойгу за идею построить новые города в Сибири
БердскПо-новому собирает плату за коммуналку с жителей Бердска Комбинат бытовых услуг
1:02:35 8/17/2021
По-новому собирает плату за коммуналку с жителей Бердска Комбинат бытовых услуг
Байден выделит 500 миллионов на помощь беженцам из Афганистана
12:56:07 8/17/2021
Байден выделит 500 миллионов на помощь беженцам из Афганистана
Генпрокуратура Узбекистана извинилась за сообщение о принудительно посаженных самолетах Афганистана
12:46:58 8/17/2021
Генпрокуратура Узбекистана извинилась за сообщение о принудительно посаженных самолетах Афганистана
Важнейший запрет сегодня в день памяти семи замурованных в пещере Ефесских отроков на 17 августа
12:40:39 8/17/2021
Важнейший запрет сегодня в день памяти семи замурованных в пещере Ефесских отроков на 17 августа