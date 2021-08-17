Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске

2:34:348/17/2021Фото: pexels
0

В августе деятельность "Тяжстанкогидропресса" приостановили на 90 дней на основании решения суда.

Абрамченко написали обращение

Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности обратилась к куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь восстановить одно из крупнейших предприятий по производству станков "Тяжстанкогидропресс", где сложилась тяжелая экономическая ситуация. 

Напомним, весной завод отключали от электроснабжения, работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовало УФНС. Работники завода стали жаловаться на невыплату зарплат и сокращения, а налоговая задолженность завода в июле составила около 64,4 млн рублей.

Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Как арбуз влияет на организм переболевших COVID: это факт
Влияние арбуза на организм переболевших COVID: что происходит
Гордона попытались убить прямо на съемках
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
обращениесохранить заводсложная ситуация на заводе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поможет ли Абрамченко?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске
2:34:34 8/17/2021
Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске
БердскНесколько домов в Бердске остались без горячей воды. Называем адреса
2:23:30 8/17/2021
Несколько домов в Бердске остались без горячей воды. Называем адреса
Сотни жителей Афганистана оккупировали военный самолет, вылетающий из Кабула. Смотрите видео
2:15:55 8/17/2021
Сотни жителей Афганистана оккупировали военный самолет, вылетающий из Кабула. Смотрите видео
Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
2:11:35 8/17/2021
Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
БердскУчителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука
2:07:00 8/17/2021
Учителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука
БердскДетский кардиолог в клинике "Санитас" ведет прием пациентов с 0 месяцев до 18 лет
1:53:39 8/17/2021
Детский кардиолог в клинике "Санитас" ведет прием пациентов с 0 месяцев до 18 лет
БердскВ Бердске от коронавируса привиты 42% горожан от нормы вакцинации, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
1:36:10 8/17/2021
В Бердске от коронавируса привиты 42% горожан от нормы вакцинации, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
Огуречница 17 августа: последний день в году на сбор огурцов
1:20:48 8/17/2021
Огуречница 17 августа: последний день в году на сбор огурцов
Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Шойгу за идею построить новые города в Сибири
1:11:45 8/17/2021
Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Шойгу за идею построить новые города в Сибири
БердскПо-новому собирает плату за коммуналку с жителей Бердска Комбинат бытовых услуг
1:02:35 8/17/2021
По-новому собирает плату за коммуналку с жителей Бердска Комбинат бытовых услуг