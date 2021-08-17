Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске

Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности обратилась к куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь восстановить одно из крупнейших предприятий по производству станков "Тяжстанкогидропресс", где сложилась тяжелая экономическая ситуация.
Напомним, весной завод отключали от электроснабжения, работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовало УФНС. Работники завода стали жаловаться на невыплату зарплат и сокращения, а налоговая задолженность завода в июле составила около 64,4 млн рублей.