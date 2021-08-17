Каков порядок предоставления в аренду гражданину земельного участка в СНТ?

Порядок предоставления в аренду земельного участка члену СНТ
До 01.03.2022 члены некоммерческих организаций, созданных до 01.01.2019 для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, а также члены садоводческих некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких организаций (далее - СНТ), имеют право независимо от даты вступления в члены СНТ приобрести садовый земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно, если земельный участок соответствует следующим условиям (п. 2.7 ст. 3 Закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ):
- образован из земельного участка, предоставленного до 10.11.2001 для ведения садоводства СНТ или иной организации, при которой СНТ было создано или организовано;
- распределен гражданину на основании решения общего собрания членов СНТ или иного документа, устанавливающего распределение земельных участков в СНТ;
- не изъят из оборота, не ограничен в обороте и в его отношении не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд.
Предоставление земельного участка члену СНТ в аренду возможно, в частности, в случае, если земельный участок, указанный в п. 1, зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте (абз. 6 п. 2.7 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).
Для получения земельного участка в аренду гражданину необходимо лично или через представителя обратиться с заявлением в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления (далее - уполномоченный орган) (ст. 39.2 ЗК РФ; абз. 1 п. 2.8 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).
К заявлению следует приложить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную гражданином, а также протокол (выписку из протокола) общего собрания членов СНТ о распределении земельных участков между членами СНТ или иной документ (выписку из документа), устанавливающий распределение земельных участков в СНТ.
Представлять схему расположения земельного участка не требуется, если имеется утвержденный проект межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проект организации и застройки территории СНТ либо имеется описание местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Если ранее никто из членов СНТ не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка и сведения о земельном участке отсутствуют в ЕГРН, уполномоченный орган также запросит у гражданина указанные сведения (п. 2.8 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).
Решение о предоставлении в аренду земельного участка либо об отказе в его предоставлении принимается уполномоченным органом в течение 14 дней с даты получения заявления и документов (п. 2.10 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).
Порядок предоставления в аренду земельных участков в СНТ в иных случаях
По общему правилу договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются по результатам торгов, проводимых в форме аукциона (п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ).
Исключение составляют, в частности, случаи предоставления без проведения торгов (пп. 7, 14, 15 п. 2 ст. 39.6, п. 1 ст. 39.28 ЗК РФ; ч. 1 ст. 22 Закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ):
- члену СНТ садового земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного СНТ, за исключением земельных участков общего назначения;
- земельного участка для ведения садоводства гражданину, при условии представления им в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- земельных участков гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с законодательством РФ или субъекта РФ.
Без проведения торгов земельные участки предоставляются в следующем порядке (п. п. 3, 4, 9, 10, 11 ст. 11.10, ст. 39.14, п. п. 1, 2, 7 ст. 39.15, п. 6 ст. 39.18 ЗК РФ):
- подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. Подготовка схемы расположения земельного участка может быть обеспечена уполномоченным органом или гражданином. В последнем случае схема может быть подготовлена по выбору гражданина в форме электронного документа (в том числе с использованием официального сайта Росреестра) или на бумажном носителе;
- подача гражданином в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению. К указанному заявлению прилагаются, в частности, документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и схема расположения земельного участка;
- принятие уполномоченным органом решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в установленном порядке. Решение принимается в течение 30 дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для его предоставления в аренду без проведения торгов;
- обеспечение заинтересованным гражданином выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка (если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка);
- осуществление государственного кадастрового учета земельного участка (кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка), а также государственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена. Обратите внимание! Если земельный участок уже образован и уточнение его границ не требуется, выполнять действия, указанные в п. п. 1 - 5, не нужно и следует сразу подавать заявление о предоставлении земельного участка;
- подача гражданином в уполномоченный орган заявления о предоставлении земельного участка;
- заключение договора аренды земельного участка.
К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, подтверждающие право заявителя на приобретение прав на земельный участок, документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявление подается представителем) (п. 2 ст. 39.17 ЗК РФ; п. 2.8 Административного регламента, утв. Приказом Росимущества от 11.09.2020 N 261; п. п. 29, 39, 40 Перечня, утв. Приказом Росреестра от 02.09.2020 N П/0321).
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка и заявление о предоставлении земельного участка могут быть поданы в уполномоченный орган заявителем или его представителем лично, в том числе посредством МФЦ, либо направлены по почте (с описью вложения и уведомлением о вручении) или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием сети Интернет (п. 2 ст. 39.14 ЗК РФ; п. 2.10 Административного регламента).
В течение 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении (предварительном согласовании предоставления) гражданину земельного участка для садоводства уполномоченный орган обеспечивает опубликование в установленном порядке извещения о предоставлении такого земельного участка с указанием в нем информации о возможности предоставления этого участка (пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 39.18 ЗК РФ).
В течение 30 дней со дня опубликования указанного извещения иные граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на этот участок, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе (п. п. 4, 5 ст. 39.18 ЗК РФ).
Если указанные заявления будут поданы, уполномоченный орган откажет в предоставлении (предварительном согласовании предоставления) земельного участка без проведения торгов и примет решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (п. 7 ст. 39.18 ЗК РФ).
Если же таких заявлений в указанный срок не поступит, то с заявителем заключается договор аренды (п. 7 ст. 39.17, пп. 1 п. 5 ст. 39.18 ЗК РФ).
Следует также учитывать, что договор аренды, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 164, п. 2 ст. 609 ГК РФ; ст. 26 ЗК РФ; ч. 6 ст. 1 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).
Документ предоставлен КонсультантПлюс