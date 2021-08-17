Можно предоставить дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным, напомнил Минтруд
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Можно предоставить дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным, напомнил Минтруд

2:30:018/17/2021
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Тем, кто участвует в мероприятиях по предотвращению распространения новой инфекции.

Если сотрудник отказывается от иммунизации без уважительных причин, его можно отстранить от работы

Тем, кто участвует в мероприятиях по предотвращению распространения новой инфекции, работодатель вправе в том числе:


  • предоставить дополнительные выплаты и выходные с сохранением зарплаты, которые можно присоединить к очередному отпуску;
  • оплатить проезд и питание.

Такие гарантии и компенсации можно установить коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения организации.

Напомним: если сотрудник отказывается от иммунизации без уважительных причин, его можно отстранить от работы.

Документ: Письмо Минтруда России от 07.06.2021 N 14-4/10/П-4243

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