Еще девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 17 августа в Новосибирской области

Сегодня, 17 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в регионе выявили 190 новых заболевших.
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 57, 71, 81, 88, 89 лет и двое мужчин в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 79 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 510 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 772 пациента, в том числе 47 детей.
В отделениях реанимации находятся 195 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.