Еще девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 17 августа в Новосибирской области
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Еще девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 17 августа в Новосибирской области

2:39:178/17/2021Фото: pexels
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За последние сутки в регионе выявили 190 новых заболевших.

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Сегодня, 17 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в регионе выявили 190 новых заболевших.

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 57, 71, 81, 88, 89 лет и двое мужчин в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 79 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 510 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 772 пациента, в том числе 47 детей.

В отделениях реанимации находятся 195 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

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