Захват Афганистана: Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула. Шокирующее видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Захват Афганистана: Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула. Шокирующее видео

3:26:168/17/2021,Валерия НипомнящаяФото: Стоп-кадр видео
0

Афганцы пытались покинуть страну на шасси и крыльях американского самолета.

Ситуация в Афганистане остается напряженной

В Афганистане жители массово покидают страну после захвата власти террористическим движением «Талибан», запрещенного в России, после того, как США вывели оттуда войска. Толпа людей попыталась попасть на борт американского военно-транспортного самолета C-17 на взлетной полосе в аэропорту Кабула. Люди забирались на крылья и шасси лайнера. На кадрах видеозаписи видно, что через какое-то время после взлета с самолета вниз падают как минимум два человека.

Неизвестно – выкидывают ли пассажиров, или они сами падают, не удержавшись за стойку шасси и элементы самолета.

Местные СМИ сообщают, что погибли четверо мужчин. Они упали на жилые дома.

Хаос продолжается до сих пор. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются улететь из Афганистана. Ранее толпа выбежала на взлетную полосу, в результате американские военные, которые обеспечивают порядок в ходе эвакуации, открыли предупредительный огонь в воздух. Из-за звуков стрельбы началась паника: люди давили друг друга, пока бежали к самолетам. Граждане пытались забраться в любой самолет, хотя бы в грузовой отсек лишь бы улететь. В результате несколько человек погибли.

В Пентагоне сообщили, что коммерческие рейсы из Кабула вылетают, но с задержками.

Сами же боевики террористического движения даже не делали попыток попасть в аэропорт, вместо этого занимаясь наведением своего порядка в городе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кадры, на которых афганцы выпадают из самолета, её шокировали.

- В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах, - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Она надеется, что видео – фейк. Но скорее всего это не так, потому что его опубликовали многие СМИ.

- Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах, - добавила представитель ведомства.

В шасси американского военного самолета обнаружили тело человека. Случилось это после того. Как он вылетел из аэропорта Кабула. На фотографии, которую публикует RT, сквозь иллюминатор самолета видны очертания человеческих ног. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.

После этого борт признали неисправным и он был вынужден уйти на посадку. После этого и обнаружили труп. Пока неясно, тот ли это самолет, из которого на ходу выпадали люди.

Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной. Накануне талибы заняли президентский дворец в Кабуле и захватили власть во всей стране. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны. По словам лидеров «Талибана», форма правления в стране прояснится в ближайшее время. Боевики планируют объявить из президентского дворца о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Известно, что США увеличат присутствие своих военных в Афганистане до шести тысяч человек в течение ближайших дней.

Более 60 стран и Евросоюз выступили с совместным заявлением и призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана. России нет среди подписавших обращение. МИД РФ заявил, что будет вести и впредь переговоры с талибами.

Молния убила сразу 16 человек на свадьбе
Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
Эксперты рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19
Смертельное ДТП с 9 авто: уже погибли 4 россиянина
Любовь Соболь сбежала из России после приговора
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
Новое ДТП с автобусом под Саратовом: что с пассажирами
Глава МИД Чехии сделал заявление о взаимоотношении с Россией
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Остались 2 детей: пьяный депутат КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Лукашенко пообещал признать Крым и назвал условие
Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму
Что стало причиной отзыва посла Молдовы в России
Познер заявил о заслуженном наказании для России на Олимпиаде
Судья с Украины объяснила провал гимнастки из РФ на ОИ
Заразился COVID и умер: в РФ скончался Виктор Лихоносов
Судья с Украины одной фразой объяснила провал России на ОИ
самолетафганистантерроризмдавкаталибы"захват"люди гибнут
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ситуация только усугубится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Захват Афганистана: Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула. Шокирующее видео
3:26:16 8/17/2021
Захват Афганистана: Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула. Шокирующее видео
БердскТребуются сотрудники в компанию "Нотис", Бердск
3:17:11 8/17/2021
Требуются сотрудники в компанию "Нотис", Бердск
Человеческие останки нашли в шасси транспортного самолета США, вылетевшего из аэропорта Афганистана
3:13:30 8/17/2021
Человеческие останки нашли в шасси транспортного самолета США, вылетевшего из аэропорта Афганистана
Еще девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 17 августа в Новосибирской области
2:39:17 8/17/2021
Еще девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки на 17 августа в Новосибирской области
Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске
2:34:34 8/17/2021
Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске
БердскНесколько домов в Бердске остались без горячей воды. Называем адреса
2:23:30 8/17/2021
Несколько домов в Бердске остались без горячей воды. Называем адреса
Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
2:11:35 8/17/2021
Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
БердскУчителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука
2:07:00 8/17/2021
Учителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука
БердскДетский кардиолог в клинике "Санитас" ведет прием пациентов с 0 месяцев до 18 лет
1:53:39 8/17/2021
Детский кардиолог в клинике "Санитас" ведет прием пациентов с 0 месяцев до 18 лет
БердскВ Бердске от коронавируса привиты 42% горожан от нормы вакцинации, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
1:36:10 8/17/2021
В Бердске от коронавируса привиты 42% горожан от нормы вакцинации, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская