Захват Афганистана: Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула. Шокирующее видео

В Афганистане жители массово покидают страну после захвата власти террористическим движением «Талибан», запрещенного в России, после того, как США вывели оттуда войска. Толпа людей попыталась попасть на борт американского военно-транспортного самолета C-17 на взлетной полосе в аэропорту Кабула. Люди забирались на крылья и шасси лайнера. На кадрах видеозаписи видно, что через какое-то время после взлета с самолета вниз падают как минимум два человека.
Неизвестно – выкидывают ли пассажиров, или они сами падают, не удержавшись за стойку шасси и элементы самолета.
Местные СМИ сообщают, что погибли четверо мужчин. Они упали на жилые дома.
Хаос продолжается до сих пор. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются улететь из Афганистана. Ранее толпа выбежала на взлетную полосу, в результате американские военные, которые обеспечивают порядок в ходе эвакуации, открыли предупредительный огонь в воздух. Из-за звуков стрельбы началась паника: люди давили друг друга, пока бежали к самолетам. Граждане пытались забраться в любой самолет, хотя бы в грузовой отсек лишь бы улететь. В результате несколько человек погибли.
В Пентагоне сообщили, что коммерческие рейсы из Кабула вылетают, но с задержками.
Сами же боевики террористического движения даже не делали попыток попасть в аэропорт, вместо этого занимаясь наведением своего порядка в городе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кадры, на которых афганцы выпадают из самолета, её шокировали.
- В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах, - написала Захарова в своем канале в Telegram.
Она надеется, что видео – фейк. Но скорее всего это не так, потому что его опубликовали многие СМИ.
- Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах, - добавила представитель ведомства.
В шасси американского военного самолета обнаружили тело человека. Случилось это после того. Как он вылетел из аэропорта Кабула. На фотографии, которую публикует RT, сквозь иллюминатор самолета видны очертания человеческих ног. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.
После этого борт признали неисправным и он был вынужден уйти на посадку. После этого и обнаружили труп. Пока неясно, тот ли это самолет, из которого на ходу выпадали люди.
Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной. Накануне талибы заняли президентский дворец в Кабуле и захватили власть во всей стране. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны. По словам лидеров «Талибана», форма правления в стране прояснится в ближайшее время. Боевики планируют объявить из президентского дворца о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Известно, что США увеличат присутствие своих военных в Афганистане до шести тысяч человек в течение ближайших дней.
Более 60 стран и Евросоюз выступили с совместным заявлением и призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана. России нет среди подписавших обращение. МИД РФ заявил, что будет вести и впредь переговоры с талибами.