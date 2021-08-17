Роструд: сотрудника с разъездной работой можно уволить за прогул
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Роструд: сотрудника с разъездной работой можно уволить за прогул

2:36:278/17/2021Фото: freeimages.com
0

Работодатель вправе наказать сотрудника, который в течение дня не находился в месте, где должен исполнять обязанности.

увольнение сотрудника
Суды иногда поддерживают увольнение сотрудника с разъездным характером работы

Например, он не пришел на встречу с клиентами или не явился в офис организации для сдачи отчета.

Как пояснило ведомство, чтобы обосновать правомерность увольнения за прогул сотрудника с разъездным характером работы, нужно:


  • начать вести учет рабочего времени и письменно оформлять указания для сотрудника, если для их исполнения необходимо покинуть офис организации;
  • по возможности установить обязанность появляться в основном офисе в определенные часы;
  • доказать необходимость нахождения сотрудника в указанную дату по определенному адресу.

В трудовом договоре достаточно отразить населенный пункт или территорию, в пределах которых сотрудник должен исполнять обязанности.
Отметим, суды иногда поддерживают увольнение сотрудника с разъездным характером работы. Например, так поступил Санкт-Петербургский городской суд.

Документ: Письмо Роструда от 24.06.2021 N ПГ/16935-6-1

КонсультантПлюс

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
уволить за прогул. увольнение сотрудника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске
2:34:34 8/17/2021
Профсоюз работников просит Абрамченко помочь сохранить завод "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске
БердскНесколько домов в Бердске остались без горячей воды. Называем адреса
2:23:30 8/17/2021
Несколько домов в Бердске остались без горячей воды. Называем адреса
Сотни жителей Афганистана оккупировали военный самолет, вылетающий из Кабула. Смотрите видео
2:15:55 8/17/2021
Сотни жителей Афганистана оккупировали военный самолет, вылетающий из Кабула. Смотрите видео
Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
2:11:35 8/17/2021
Избирком Новосибирска принял ходатайство инициативной группы по отзову мэра Анатолия Локтя
БердскУчителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука
2:07:00 8/17/2021
Учителей и воспитателей без прививки не пустят на работу 1 сентября 2021 в Бердске и Новосибирске. Документ от министра Федорчука
БердскДетский кардиолог в клинике "Санитас" ведет прием пациентов с 0 месяцев до 18 лет
1:53:39 8/17/2021
Детский кардиолог в клинике "Санитас" ведет прием пациентов с 0 месяцев до 18 лет
БердскВ Бердске от коронавируса привиты 42% горожан от нормы вакцинации, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
1:36:10 8/17/2021
В Бердске от коронавируса привиты 42% горожан от нормы вакцинации, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
Огуречница 17 августа: последний день в году на сбор огурцов
1:20:48 8/17/2021
Огуречница 17 августа: последний день в году на сбор огурцов
Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Шойгу за идею построить новые города в Сибири
1:11:45 8/17/2021
Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Шойгу за идею построить новые города в Сибири
БердскПо-новому собирает плату за коммуналку с жителей Бердска Комбинат бытовых услуг
1:02:35 8/17/2021
По-новому собирает плату за коммуналку с жителей Бердска Комбинат бытовых услуг