Роструд: сотрудника с разъездной работой можно уволить за прогул

Например, он не пришел на встречу с клиентами или не явился в офис организации для сдачи отчета.
Как пояснило ведомство, чтобы обосновать правомерность увольнения за прогул сотрудника с разъездным характером работы, нужно:
- начать вести учет рабочего времени и письменно оформлять указания для сотрудника, если для их исполнения необходимо покинуть офис организации;
- по возможности установить обязанность появляться в основном офисе в определенные часы;
- доказать необходимость нахождения сотрудника в указанную дату по определенному адресу.
В трудовом договоре достаточно отразить населенный пункт или территорию, в пределах которых сотрудник должен исполнять обязанности.
Отметим, суды иногда поддерживают увольнение сотрудника с разъездным характером работы. Например, так поступил Санкт-Петербургский городской суд.
Документ: Письмо Роструда от 24.06.2021 N ПГ/16935-6-1