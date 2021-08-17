Можно ли самостоятельно освятить яблоки в светлый праздник Преображения Господня: Дата праздника в августе 2021 года?

На Преображение Господне, большой двунадесятый праздник, который ежегодно отмечается 19 августа, среди людей есть замечательная добрая традиция приносить урожай яблок на освящение. Приносить, кстати, можно не только яблоки, но и другие плоды - виноград и прочие фрукты. Многие считают, что после освящения яблоки становятся чуть ли не волшебным средством от всех болезней и способны исполнить чуть ли не любое ваше желание.
Однако, это не соответствует действительности. Традиция приносить свои дары в храм пошла со времен Ветхого завета, когда люди делились с нуждающимися излишками своего урожая и таким образом благодарили Бога за возможность собрать такой обильный урожай и за то, что он вообще был им подарен. Эта традиция дошла и до наших дней, однако, люди почему то предпочитают думать, что получать волшебное яблоко. С этими мыслями даже и в храм идти не стоит.
Все, что мы приносим в храм - принято делить. Часть составляется для нуждающихся, часть можно забрать с собой, чтобы фруктами также поделиться со своей семьей, со своими родными и знакомыми. В этом и есть суть традиции - возблагодарить Бога за урожай и поделиться им с теми, кто им обделен, памятуя о любви к ближнему.
Освящение плодов проводится сразу после утренней Литургии. ориентировочно это около 11 часов утра - священник выходит к прихожанам, читает особую молитву и окропляя яблоки и другие плоды, благословляет их на вкушение, то есть освящает.
В 2021 году на воне пандемии коронавирусной инфекции многие храмы проведет праздничную литургию в закрытом режиме, а значит и освящение может не состояться. Многие спрашивают - можно ли освятить сами свой урожай? Мы ответим - что нет, поскольку нет в этом острой нужды. Можно просто своими словами с утра вознести Господу благодарность за то, что подарил урожай и позволил его собрать. Поделитесь яблоками с бедными людьми, угостите соседей. И по сути - вы выполните свою обязанность делиться и благодарить Бога. Не стоит придавать магическую ценность освящению продуктов в церкви - все это символично. Но гораздо важнее - что у вас в душе.