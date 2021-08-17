Человеческие останки нашли в шасси транспортного самолета США, вылетевшего из аэропорта Афганистана

В шасси американского военного самолета обнаружили тело человека. Случилось это после того. Как он вылетел из аэропорта Кабула. На фотографии, которую публикует RT, сквозь иллюминатор самолета видны очертания человеческих ног. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.
После этого борт признали неисправным и он был вынужден уйти на посадку. После этого и обнаружили труп. Пока неясно, тот ли это самолет, из которого на ходу выпадали люди.