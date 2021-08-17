Можно ли работать в Предпразднство Преображения Господня 18 августа? Все запреты православного праздника

Точно так же как и некоторые другие крупные церковные праздники, относящиеся к двунадесятым, праздник Преображения Господня отмечается в храмах не один день, а несколько. Он имеет один день предпразднства и 7 дней попразднства. На 18 августа выпадает именно такой день, называемый предпразднством и предоставлен он верующим для того, чтобы достойно подготовиться к встрече значимого события.
Сейчас идёт Успенский пост, а потому церковные запреты касаются только нарушений правил строгого Успенского поста. В этот день, как его все другие дни поста, строго запрещено ругаться и спорить, сквернословить, совершать дурные поступки и обижать своих ближних.
На выполнение работы в этот день запретов нет, поскольку у людей в это время года и в качестве подготовки к празднику существует очень много дел, которые нужно успеть сделать до наступления Преображения. Этот день посвящают тому, чтобы навести в доме порядок и чистоту, перестирать имеющееся грязное бельё, женщины зачастую именно в этот день готовят праздничную трапезу на завтра. В честь такого великого праздника церковь разрешает мирянам допустить послабление, а именно приготовить рыбные блюда к праздничному столу. На какой бы день недели ни выпадало Преображение, в этот праздник разрешено готовить горячие блюда с добавлением растительного масла, готовить рыбные блюда и морепродукты, а также разрешать подать немного церковного вина.
Поскольку этот праздник в народе называется Яблочным спасом, то в этот праздник также на праздничном столе должно быть много самых разных блюд с добавлением яблок свежего урожая. Женщины пекут коврижки, шарлотки, варят варенье и компоты, запекают яблоки в духовке с мёдом.
Именно сегодня требуется собирать урожай с огорода, а также собирать урожай яблок саду, поскольку уже завтра его нужно отнести в храм для того, чтобы священники его освятили. Принесенные в храм урожаи принято оставлять там для нуждающихся семей, а часть принесенных яблок забирать с собой домой, чтобы угостить ими своих родных, близких и знакомых людей.