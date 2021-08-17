Неизвестную сибирячку с длинными вьющимися волосами задавил поезд. Розыск родных

Сегодня, 17 августа, около шести часов утра в дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании женщины на перегоне между станциями Каратканск и Татарская. Туда сразу же выехали сотрудники полиции. В настоящее время стражи порядка пытаются установить личность женщины, которая погибла на перегоне.
Приметы женщины: на вид 45-55 лет, рост около 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные длинные вьющиеся. Была одета в чёрные спортивные штаны с белой полоской, серую толстовку с белым логотипом. Всех, кому что-либо известно о личности погибшей, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть Омского ЛУ МВД России по телефону +7 (381) 244-34-43.