Неизвестную сибирячку с длинными вьющимися волосами задавил поезд. Розыск родных
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Неизвестную сибирячку с длинными вьющимися волосами задавил поезд. Розыск родных

3:35:438/17/2021Фото: pixabay
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Правоохранители пытаются установить ее личность.

Женщина попала под поезд

Сегодня, 17 августа, около шести часов утра  в дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании женщины на перегоне между станциями Каратканск и Татарская. Туда сразу же выехали сотрудники полиции. В настоящее время стражи порядка пытаются установить личность женщины, которая погибла на перегоне.

Приметы женщины: на вид 45-55 лет, рост около 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные длинные вьющиеся. Была одета в чёрные спортивные штаны с белой полоской, серую толстовку с белым логотипом. Всех, кому что-либо известно о личности погибшей, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть Омского ЛУ МВД России по телефону +7 (381) 244-34-43.

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