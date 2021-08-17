Приятель столкнул с балкона болтающего ногами россиянина из-за ревности. Смотрите видео

Мужчина, столкнувший с балкона многоэтажного дома человека в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержан. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.
Напомним, что ранее появилось видео, на котором человек сидит на балконной раме. Внезапно к нему сзади подходит мужчина и сталкивает его вниз. Известно, что пьяный мужчина решил «разобраться» с товарищем – причиной конфликта стала ревность. Он сильно толкнул 26-летнего молодого человека, который сидел на карнизе балкона, в спину. Не державшись, тот сорвался с высоты и при падении получил тяжелые травмы головы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.
- Мы материалы передали в Следственный комитет. Он возбудил уголовное дело. По какой статье, не готова сказать. Материалы сегодня ушли. Событие вчера было. Второй мужчина, который на видео в квартире находится, сейчас задержан, находится у нас, в спецприемнике для задержанных лиц. В отношении него составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), - сообщили в полиции.
К сожалению, пострадавшего опросить нельзя, он в реанимации.