Приятель столкнул с балкона болтающего ногами россиянина из-за ревности. Смотрите видео
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Приятель столкнул с балкона болтающего ногами россиянина из-за ревности. Смотрите видео

3:51:168/17/2021Фото: pixabay
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Пострадавший находится в больнице в отделении реанимации.

Мужчину уже задержали


Мужчина, столкнувший с балкона многоэтажного дома человека в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержан. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.
Напомним, что ранее появилось видео, на котором человек сидит на балконной раме. Внезапно к нему сзади подходит мужчина и сталкивает его вниз. Известно, что пьяный мужчина решил «разобраться» с товарищем – причиной конфликта стала ревность. Он сильно толкнул 26-летнего молодого человека, который сидел на карнизе балкона, в спину. Не державшись, тот сорвался с высоты и при падении получил тяжелые травмы головы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

- Мы материалы передали в Следственный комитет. Он возбудил уголовное дело. По какой статье, не готова сказать. Материалы сегодня ушли. Событие вчера было. Второй мужчина, который на видео в квартире находится, сейчас задержан, находится у нас, в спецприемнике для задержанных лиц. В отношении него составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), - сообщили в полиции.

К сожалению, пострадавшего опросить нельзя, он в реанимации.

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