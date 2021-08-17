Маньяка-педофила задержали в Новосибирске. Он изнасиловал двух девочек в лесу

В Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в нескольких изнасилованиях детей. 14 августа в отдел полиции по Заельцовскому району обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. На следующий день, 15 августа, в полицию поступило еще одно сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесном массиве в Дзержинском районе Новосибирска. В связи с тем, что потерпевшая в короткие сроки сообщила о совершенном преступлении, то по «горячим следам» сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого, после чего он был доставлен к следователю территориального следственного органа.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.