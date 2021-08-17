Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш назначили 1,5 года ограничения свободы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш назначили 1,5 года ограничения свободы

4:46:318/17/2021Фото: pixabay
0

Ее обвиняли в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

Суд вынес приговор Кире Ярмыш

Московский суд вынес приговор пресс-секретарю Алексея Навального (организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской) Кире Ярмыш. Ее приговорили к к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года.

- Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года, - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее она была признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). В течение этого срока ей запрещено посещать места проведения массовых мероприятий, принимать в них участие и менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (УИС). Также Ярмыш обязана раз в месяц являться в УИС и не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

Отметим, что ее адвокат собирается обжаловать приговор, так как считает его незаконным.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
подстрекательствовынесли приговорпресс-секретарь Навального
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новосибирские девушки стали чаще выбирать в качестве профессии ремонт и обслуживание автомобилей
4:37:26 8/17/2021
Новосибирские девушки стали чаще выбирать в качестве профессии ремонт и обслуживание автомобилей
Пятимесячный малыш упал головой в ведро с водой. Папа 14 лет и мама 17 лет сбежали из дома после трагедии
4:29:54 8/17/2021
Пятимесячный малыш упал головой в ведро с водой. Папа 14 лет и мама 17 лет сбежали из дома после трагедии
Почему запрещено есть яблоки до Яблочного спаса 19 августа?
4:20:42 8/17/2021
Почему запрещено есть яблоки до Яблочного спаса 19 августа?
Военный самолет ИЛ-112 рухнул в Подмосковье из-за возгорания двигателя. ЧП попало на видео
4:18:40 8/17/2021
Военный самолет ИЛ-112 рухнул в Подмосковье из-за возгорания двигателя. ЧП попало на видео
БердскЗа аренду «кислорода» платят по 10 000 рублей в неделю родные тяжелобольных коронавирусом в Бердске
4:04:20 8/17/2021
За аренду «кислорода» платят по 10 000 рублей в неделю родные тяжелобольных коронавирусом в Бердске
Маньяка-педофила задержали в Новосибирске. Он изнасиловал двух девочек в лесу
3:55:05 8/17/2021
Маньяка-педофила задержали в Новосибирске. Он изнасиловал двух девочек в лесу
Приятель столкнул с балкона болтающего ногами россиянина из-за ревности. Смотрите видео
3:51:16 8/17/2021
Приятель столкнул с балкона болтающего ногами россиянина из-за ревности. Смотрите видео
Неизвестную сибирячку с длинными вьющимися волосами задавил поезд. Розыск родных
3:35:43 8/17/2021
Неизвестную сибирячку с длинными вьющимися волосами задавил поезд. Розыск родных
Водолазы поднимают тела погибших при крушении вертолета МИ-8 на Камчатке
3:29:22 8/17/2021
Водолазы поднимают тела погибших при крушении вертолета МИ-8 на Камчатке
Захват Афганистана: Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула. Шокирующее видео
3:26:16 8/17/2021
Захват Афганистана: Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула. Шокирующее видео