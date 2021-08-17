Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш назначили 1,5 года ограничения свободы

Московский суд вынес приговор пресс-секретарю Алексея Навального (организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской) Кире Ярмыш. Ее приговорили к к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года.
- Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года, - сообщили в пресс-службе суда.
Ранее она была признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). В течение этого срока ей запрещено посещать места проведения массовых мероприятий, принимать в них участие и менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (УИС). Также Ярмыш обязана раз в месяц являться в УИС и не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.
Отметим, что ее адвокат собирается обжаловать приговор, так как считает его незаконным.