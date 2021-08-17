Новосибирские девушки стали чаще выбирать в качестве профессии ремонт и обслуживание автомобилей
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Новосибирские девушки стали чаще выбирать в качестве профессии ремонт и обслуживание автомобилей

4:37:268/17/2021Фото: pixabay.com
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Число бюджетных мест выросло в государственных организациях среднего профобразования Новосибирской области.

Более популярным среди девушек стало, к примеру, такое направление обучения, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

С 2015 года объем контрольных цифр приема в колледжи и техникумы увеличился на 1167 бюджетных мест и составил более 11,2 тысячи мест в 2021/2022 учебном году – при этом растёт востребованность рабочих специальностей.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 17 августа в ходе пресс-конференции рассказал об итогах вступительной кампании в учреждения среднего профессионального образования Новосибирской области и планах их развития в новом учебном году.

«В настоящее время наблюдается высокая востребованность обучения рабочим специальностям. В целом по региону объем контрольных цифр приема по профессиям (специальностям) сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2021/2022 учебном году составил 11216 человек. За период с 2015 по 2021 год объем контрольных цифр приема увеличился на 1167 бюджетных мест. В 2021 году наиболее востребованными специальностями у абитуриентов являются коммерция – подано 18 заявлений на одно бюджетное место, дизайн (13 заявлений на одно бюджетное место), графический дизайнер (8 заявлений), информационные системы и программирование (в разные колледжи региона подано от 4 до 11 заявлений), мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (от 4 до 7 заявлений), операционная деятельность в логистике (8 заявлений)», – прокомментировал Сергей Федорчук.

Также министр отметил достаточно высокий уровень людей, которые устраиваются работать по своим специальностям – более 70%. «Это один из лучших показателей трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в стране, он свидетельствует о чуткой реакции среднеспециального образовательного звена во взаимодействии с региональным министерством образования на запросы работодателей», – отметил министр.

Также в пресс-конференции приняли участие директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер и директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства Иван Сырмолотов.

Как отметил Андрей Безгеймер, за последние два года в колледже было открыто порядка 200 новых мест, а уровень подготовки студентов заметно повысился.

Иван Сырмолотов отметил, что более востребованными стал ряд технических специальностей, в том числе, по его словам, более популярным среди девушек стало, к примеру, такое направление обучения, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Приемная кампания в этом году во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования была организована в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». Она прошла в смешанном формате – как онлайн, так и очно, – с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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