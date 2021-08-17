Список погибших при крушении самолета ИЛ-112 в Подмосковье обнародован
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Список погибших при крушении самолета ИЛ-112 в Подмосковье обнародован

4:44:498/17/2021Фото: пресс-служба ОАК
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На борту находились три человека, никто не выжил.

Николай Куимов был за штурвалом самолета

Сегодня, опытный военный самолет ИЛ-112 потерпел крушение в Подмосковье. На борту находились три человека — все они члены экипажа. Выживших нет. СК считает приоритетной версией техническая неисправность и ошибка пилотирования. Судя по кадрам, у самолета горел двигатель.

По предварительным данным, за штурвалом самолета находился лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Он выполнял тренировочный полёт из Воронежа в Москву для участия в авиафоруме "Армия-2021".
Также в самолете находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все они погибли.

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