Список погибших при крушении самолета ИЛ-112 в Подмосковье обнародован

Сегодня, опытный военный самолет ИЛ-112 потерпел крушение в Подмосковье. На борту находились три человека — все они члены экипажа. Выживших нет. СК считает приоритетной версией техническая неисправность и ошибка пилотирования. Судя по кадрам, у самолета горел двигатель.
По предварительным данным, за штурвалом самолета находился лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Он выполнял тренировочный полёт из Воронежа в Москву для участия в авиафоруме "Армия-2021".
Также в самолете находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все они погибли.