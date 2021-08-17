Коронавирус убил 805 россиян за сутки на 17 августа

Сегодня, 17 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в стране выявили 20 958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 6 642 559 случаев заболевания COVID-19.
За сутки скончались 805 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 172 110.
Днём ранее в России выявили 20 765 случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 15 601 пациент, скончались 806 человек.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».