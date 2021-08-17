Коронавирус убил 805 россиян за сутки на 17 августа
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Коронавирус убил 805 россиян за сутки на 17 августа

4:59:218/17/2021Фото: pixabay
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За минувшие сутки в стране выявили 20 958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Почти 21 тысячу заболевших ковидом выявили в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 17 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в стране выявили 20 958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.  Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 6 642 559 случаев заболевания COVID-19.

За сутки скончались 805 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев — 172 110.

Днём ранее в России выявили 20 765 случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 15 601 пациент, скончались 806 человек.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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