Мать из Екатеринбурга изрезала ножом своего 2-летнего сына. Жуткие подробности "изгнания бесов"
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Мать из Екатеринбурга изрезала ножом своего 2-летнего сына. Жуткие подробности "изгнания бесов"

5:17:298/17/2021Фото: pixabay
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Она пыталась изгнать из мальчика бесов.

Женщина едва не убила собственного сына

На минувшей неделе в Екатеринбурге произошло ужасное ЧП. Там мать порезала ножом своего двухлетнего ребенка. Как стало известно, таким образом она собиралась изгнать из него бесов.

Как сообщает портал Е1.RU, Кристина провела детство в детдоме, из родственников у нее есть только сестра. Несколько лет назад она вышла замуж и родила сына. Семья была обеспеченной. Правда, по словам знакомого, девушка жаловалась, что вышла замуж не по любви. В итоге она развелась с мужем. А последние несколько лет нигде не работала.

— С мужем они постоянно ругались. Он ее обвинял в том, что она употребляет <запрещенные вещества>. Она все отрицала, но, на мой взгляд, проблемы у нее все-таки были, - рассказал ее знакомый.
Некоторые ее друзья утверждают, что после родов у нее сильно поменялся характер. Девушка вела блог в Instagram, где рекламировала одежду, рассказывала о своей жизни. Себя называла ангелом и человеком света. В ее историях много о духовных практиках, эзотерике и саморазвитии.

Сейчас она находится в СИЗО под арестом до 12 октября. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщают очевидцы, у мальчика был вспорот живот и порезаны вены на руках.

— Я в жизни многое повидал, но такого ни разу. Кишки буквально выпадали из живота. Врачи побледнели от увиденного, они явно не готовились к такому. Потом поставили капельницу и увезли его. Мамаша же тихонько сидела на стуле. Реакции — ноль. Когда приехала полиция, я окончательно пришел к выводу, что она под наркотиками, — рассказал КП сосед.
Сейчас ребенок в больнице.

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