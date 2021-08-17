Двух девочек придавило бетонной плитой. Подробности ЧП
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Двух девочек придавило бетонной плитой. Подробности ЧП

5:25:348/17/2021Фото: Кунгурская служба спасения
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До приезда спасателей местные жители поддерживали плиту домкратами.

Девочки выжили, но получили переломы

Серьезное ЧП произошло на днях в Кунгуре. Там, две девочки 13 и 14 лет пострадали во время падения бетонной плиты.  Они сидели на крыше, когда обвалилась кирпичная стена и их накрыло плитой.  К счастью, рядом в гаражах были мужчины, они услышали крики и прибежали и были с девочками до приезда спасателей.

— Девочек было трое, но при падении одна упала в кусты и не пострадала, — рассказали в Кунгурской службе спасения. — Они сидели на краю крыши гаража, и в какой-то момент кирпичная плита обвалилась от старости. И все полетели вниз, сначала кирпичи, потом дети, а потом их накрыло бетонной плитой, которой уже не на чем было держаться. Спасибо местным жителям, которые до приезда экстренных служб пытались помочь. Различными инструментами, в том числе домкратами, они поддерживали плиту, ослабляя нагрузку на детей.

Под плитой они пробыли 20 минут, причем одна из них попала под нее полностью, вторая только наполовину. Детей увезли в больницу с переломами и ссадинами. Сейчас их состояние стабильное.

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