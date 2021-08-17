Фото погибшего человека в шасси американского самолета из Кабула появилось в Сети
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Фото погибшего человека в шасси американского самолета из Кабула появилось в Сети

6:02:038/17/2021
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Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из Афганистана, захваченного талибами.

В шасси американского военно-транспортного самолета, вылетевшего из Кабула, нашли труп

Человеческие останки обнаружили в шасси вылетевшего из Кабула мериканского военно-транспортного самолета С-17, сообщает сообщает портал Politico.

На кадрых сквозь иллюминатор самолета видны очертания человеческих ног. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из Афганистана, захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России).

Как сообщают СМИ, борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране». Вскоре после приземления останки и обнаружили.

Возможно, что этот тот же самолет, из которого на лету выпали люди. Пользователи соцсетей предположили, что это были афганские граждане, которые не удержались на внешней стороне воздушного судна и разбились. Всего известно о семи погибших при таких обстоятельствах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после захвата талибами Кабула 15 августа, толпы афганских граждан штурмовали столичный аэропорт в надежде покинуть страну любым способом.

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