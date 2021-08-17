Фото погибшего человека в шасси американского самолета из Кабула появилось в Сети

Человеческие останки обнаружили в шасси вылетевшего из Кабула мериканского военно-транспортного самолета С-17, сообщает сообщает портал Politico.
На кадрых сквозь иллюминатор самолета видны очертания человеческих ног. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из Афганистана, захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России).
Как сообщают СМИ, борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране». Вскоре после приземления останки и обнаружили.
Возможно, что этот тот же самолет, из которого на лету выпали люди. Пользователи соцсетей предположили, что это были афганские граждане, которые не удержались на внешней стороне воздушного судна и разбились. Всего известно о семи погибших при таких обстоятельствах.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после захвата талибами Кабула 15 августа, толпы афганских граждан штурмовали столичный аэропорт в надежде покинуть страну любым способом.