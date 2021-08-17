Льготную ипотеку расширил и продлил до 2024 года Михаил Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин 17 августа сообщил о решении продлить льготную семейную ипотеку.
"Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года", — заявил он на заседании правительства.
Как уточнил премьер, воспользоваться льготной ипотекой под 6% годовых смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первый ребенок. Кредит дадут как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома.
"Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 триллиона рублей", — акцентировал Мишустин.
По его словам, такие меры помогут молодым семьям приобрести собственное жилье, а также поддержат некоторые отрасли экономики.