Как правильно посадить озимый чеснок?
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Как правильно посадить озимый чеснок?

11:20:538/17/2021Фото: pxhere
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Чеснок может быть яровым и озимым. Яровой высаживается ранней весной, озимый - в конце лета или осень - под зиму. Озимый чеснок вырастает более крупным и меньше идет в стрелку. Он меньше подвержен заболеваниям.

чеснок
Озимый чеснок менее устойчив к различным заболеваниям

Сроки посадки озимого чеснока зависят от того, на какую глубину вы будете его высаживать. Если на 2-3 сантиметра, то посадку нужно провести за три недели до первых заморозков - начиная с 20-го сентября. Если на глубину около 10 см, то посадку делаем в последней декаде августа.

Для грядки лучше выбирать место, где до чеснока росли томаты, огурцы, капуста и кабачки. Нельзя садить на место лука или картофеля. Кислотность почвы должна быть нормальной или чуть пониженной.

Почву перед посадкой чеснока обязательно нужно удобрить. На один квадратный метр земли нужно внести 10 кг перегноя, 200 г мела, 200 г золы древесной. Можно добавить для столовых ложки сульфата ложку суперфосфата. Компоненты нужно смешать и равномерно распределить на почве, после чего грядку необходимо вскопать на глубину 20 см. После этого грядку нужно на какое-то время оставить, чтобы почва осела. Для ускорения процесса грядку можно несколько раз полить водой.

Головку чеснока разбираем на зубки, для посадки отбираем самые здоровые и крупные зубчики. Как правило для посадки отбираются зубчики только наружного ряда. Перед посадкой зубцы чеснока нужно замочить в слабом растворе марганцовки ровно на сутки, после чего начинаем выполнять под зимнюю посадку.

Лунки для посадки должны располагаться на расстоянии 10 см друг от друга, глубина лунки лунки может составлять от 3 до 15 см. Между рядами нужно выдержать 20-25 см. После опускания чеснока в лунки, их закрываем перепревшим компостом, после чего грядку нужно замульчировать. Слой мульчи в идеале должен составлять 10 см. Для этого подойдут хвойные иголки, торф или опавшая листва.

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