Прецедент в Бердске: Причастность к "экстремизму" 12-ти снятых с выборов кандидатов не может оценить облизбирком
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Прецедент в Бердске: Причастность к "экстремизму" 12-ти снятых с выборов кандидатов не может оценить облизбирком

6:35:518/17/2021
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Глава ОИК Ольга Благо пояснила, что это прерогатива Минюста. На сентябрьских выборах в Бердске апробируют новое законодательство.

Глав облизбиркома Ольга Благо

Избирательная комиссия Новосибирской области сама не может оценить причастность бердских кандидатов к «экстремистам», как и любых других. Поэтому полагается на Минюст. Об этом сообщила глава облизбиркома Ольга Благо на пресс-конференции 17 августа. Так она прокомментировала ситуацию с массовом снятием с выборов депутатов горсовета Бердска выдвиженцев от коалиции "Новосибирск-2020".

По словам главы регионального избиркома, в Бердске создан прецедент действия новых норм избирательного законодательства.

— У нас, к сожалению, в Бердске сложилась такая ситуация с применением новой нормы закона, которая установила дополнительные ограничения избирательного права лиц, причастных к деятельности организаций, в отношении которых принято решение либо о ликвидации, либо о запрете их деятельности. В Бердске часть таких кандидатов заявилась на выборы в порядке самовыдвижения, — отметила Благо

По ее словам, ни к кому из бердских кандидатов со стороны территориальной избирательной комиссии предвзятого подхода не было. Запрос в Минюст делают буквально на всех кандидатов, рассказывала "Курьер. Среда. Бердск" глава бердской ТИК Наталья Фокина.

— На каждого кандидата, участвующего в выборах, есть ответ Минюста. В отношении 12 кандидатов Бердска поступили ответы об их причастности к запрещенным организациям. Мы, избирательная комиссия, занимаемся выборами, и в этой части никакой компетенцией не обладаем. Я не могу дать оценку: причастен кандидат к запрещенной организации или нет, участвовал или не участвовал в ее работе. У меня нет такой информации, кроме объективной информации от соответствующего уполномоченного органа, которым в данном случае является Минюст, - аргументировала Благо.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", избирательная комиссия Бердска отказала в регистрации 12 кандидатам из 17, представляющим коалицию "Новосибирск 2020. Отказ в регистрации в качестве кандидатов получили Ольга Нечаева, Кирилл Левченко, Михаил Рязанцев, Вячеслав Якименко, Тимур Ханов, Ольга Сурначева, Сергей Косов, Илья Пуховский и другие.  11 из 12 вычеркнутых из списков пытались оспорить решение ТИК в Бердском горсуде. Всем отказано. Известно, что три кандидата подали апелляционную жалобу в областной суд.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 17 августа в Бердский суд поступило административное исковое заявление Селищевой к окружной избирательной комиссии о признании незаконным решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты.

Выборы депутатов горсовета Бердска пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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