Склонным к побегу признал Навального суд: Решение СИЗО посчитали законным
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Склонным к побегу признал Навального суд: Решение СИЗО посчитали законным

6:54:128/17/2021Фото: С сайта Навального
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В заседании Алексей Навальный не участвовал, его представлял адвокат Вадим Кобзев.

Мосгорсуд признал законным решение СИЗО считать Навального склонным к побегу

Мосгорсуд 17 августа отклонил жалобу Алексея Навального на решение суда, отказавшего ему в снятии с него статуса склонного к побегу, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал решение суда первой инстанции по делу Навального, подавшего исковое заявление к СИЗО-1 "Матросская Тишина" законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу представителей Навального - без удовлетворения", - рассказали в суде.

В заседании Навальный не участвовал даже по видеосвязи, его представлял адвокат Вадим Кобзев.

Исковое заявление Навального было рассмотрено Преображенским районным судом Москвы 25 июня. Первая инстанция в удовлетворении административного иска о признании незаконным решения медкомиссии "Матросской Тишины" о постановке на учет как склонного к побегу отказала. После этого защита  осужденного обжаловала это решение.

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