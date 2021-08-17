Склонным к побегу признал Навального суд: Решение СИЗО посчитали законным

Мосгорсуд 17 августа отклонил жалобу Алексея Навального на решение суда, отказавшего ему в снятии с него статуса склонного к побегу, сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал решение суда первой инстанции по делу Навального, подавшего исковое заявление к СИЗО-1 "Матросская Тишина" законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу представителей Навального - без удовлетворения", - рассказали в суде.
В заседании Навальный не участвовал даже по видеосвязи, его представлял адвокат Вадим Кобзев.
Исковое заявление Навального было рассмотрено Преображенским районным судом Москвы 25 июня. Первая инстанция в удовлетворении административного иска о признании незаконным решения медкомиссии "Матросской Тишины" о постановке на учет как склонного к побегу отказала. После этого защита осужденного обжаловала это решение.