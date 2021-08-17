Темпами капремонта ул. Черемушной обеспокоен мэр Бердска: Он сменил контролирующего

Мэр Бердска Евгений Шестернин 17 августа провел рабочее совещание с подрядчиками и субподрядчиками, которые занимаются реконструкцией улицы Черемушной. Глава поручил ускорить темпы ремонтных работ. ⠀
Накануне глава города раскритиковал скорость реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на Черемушной. Подрядчик спилил более 50% деревьев и зеленых насаждений, попадающих в зону работ.
-К концу недели в Бердск доставят специально сваренную трубу и начнутся работы по строительству ливневой системы. Планируется установить трубу длиной 1900 метров. На следующей неделе начнутся дорожные работы, - рассказали в пресс-центре мэрии во вторник. ⠀
Шестернин акцентировал внимание на отсутствии должного контроля со стороны действующего директора управления ЖКХ Максима Совбанова, " так как находится на больничном, что значительно сказывается на темпах строительных работ". В связи с этим мэр поручил своему заму по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову взять под личный контроль реконструкцию и координировать работы, чтобы не сорвать сроки. ⠀
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", планируется отремонтировать проезжую часть, тротуар, уличное освещение, высажено более 350 деревьев на участке от ул. Лунной до ул. Космической. Срок окончания работ - октябрь 2021 года. Стоимость работ 150 млн рублей.