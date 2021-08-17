Талибы объявили амнистию чиновникам и призвали их начать работать
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Талибы объявили амнистию чиновникам и призвали их начать работать

7:57:388/17/2021
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Боевики пообещали афганским женщинам право работать и учиться и заявили, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам.

Талибы объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана

Руководство движения «Талибан» (запрещено в РФ) 17 августа объявило общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали их возобновить работу в госучреждениях. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия..., поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и установили полный контроль над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в оставку, чтобы не допустить кровопролития, и улетел в Ташкент. Западные страны в массовом порядке эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Талибы пообещали афганским женщинам право работать и учиться и заявили, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам.

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