Талибы объявили амнистию чиновникам и призвали их начать работать

Руководство движения «Талибан» (запрещено в РФ) 17 августа объявило общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали их возобновить работу в госучреждениях. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.
«Для всех объявлена всеобщая амнистия..., поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и установили полный контроль над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в оставку, чтобы не допустить кровопролития, и улетел в Ташкент. Западные страны в массовом порядке эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
Талибы пообещали афганским женщинам право работать и учиться и заявили, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам.