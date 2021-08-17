Из-за нового порядка выплат семьям с детьми потребовался еще 21 млрд рублей

Правительство РФ выделит дополнительно более 21 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства 17 августа. Средства потребовались в связи с новым порядком предоставления выплат.
«В повестке заседания правительства — вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации», — заявил премьер.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" 1 апреля 2021 года размер выплаты зависит от дохода семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. При определении уровня доходов учитывается движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банках. Это сделано для того, чтобы выплаты получали действительно нуждающиеся семьи.
Россияне, которым выплата была назначена, но которые по новым критериям не попадают в категорию нуждающихся, продолжат получать пособие в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.
Выплата на детей от 3 до 7 лет не учитывается в расчете доходов семьи при назначении других мер поддержки.