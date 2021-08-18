18 августа - День Ашура: уникальные поздравления для мусульман - Аллах простил всех

В этот светлый и праздничный день
Я хотел бы поздравить, любя:
С появлением рода людей,
С сотворением мира тебя!
И с рождением ангелов я
Поздравляю любимчика их.
И Аллах, строгий жизней судья,
Как Адама, за все пусть простит.
С Днем Ашура, любимый мой друг!
Пусть согреет тепло этих строк,
Чтобы счастье почувствовал вдруг,
Я дарю тебе этот поздравок.
Великий Бог явил своим пророкам
Свое прощение, и милостью своей
Он наделил страдающих пороком
Прощением в день Ашура. Теперь
Египетским царем преследуемый Муса
Народ свой через море переправил.
А Мухаммед нам в этот день великий
Поститься строго в этот день поставил.
Вот уж наступает месяц Мухаррам.
Что о Мухарраме говорит Коран?
День один особый в Мухарраме есть,
Это — день Ашура, день в пророков честь.
В этот день сотворены земля и небеса,
И Адам увидел свет — какие чудеса!
День Ашура, что проходит в месяц Мухаррам,
Очень важный, очень ценный день для мусульман!
Источник: pozdravok.ru