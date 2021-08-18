18 августа - День Ашура: уникальные поздравления для мусульман - Аллах простил всех
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18 августа - День Ашура: уникальные поздравления для мусульман - Аллах простил всех

4:50:578/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В календаре мусульман День Ашура, приходится на десятый день священного месяца Мухаррам. В десятый день Адам каялся о совершенной ошибке, и Всевышний принял его покаяние. В День Ашура Аллах спас пророка Мусу, а также погубил фараона и его войско.

День Ашура

В этот светлый и праздничный день
Я хотел бы поздравить, любя:
С появлением рода людей,
С сотворением мира тебя!

И с рождением ангелов я
Поздравляю любимчика их.
И Аллах, строгий жизней судья,
Как Адама, за все пусть простит.

С Днем Ашура, любимый мой друг!
Пусть согреет тепло этих строк,
Чтобы счастье почувствовал вдруг,
Я дарю тебе этот поздравок.

День Ашура

Великий Бог явил своим пророкам
Свое прощение, и милостью своей
Он наделил страдающих пороком
Прощением в день Ашура. Теперь

Египетским царем преследуемый Муса
Народ свой через море переправил.
А Мухаммед нам в этот день великий
Поститься строго в этот день поставил.

День Ашура

Вот уж наступает месяц Мухаррам.
Что о Мухарраме говорит Коран?
День один особый в Мухарраме есть,
Это — день Ашура, день в пророков честь.

В этот день сотворены земля и небеса,
И Адам увидел свет — какие чудеса!
День Ашура, что проходит в месяц Мухаррам,
Очень важный, очень ценный день для мусульман!

Источник: pozdravok.ru

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