Как получить ипотеку 4,65% на весь срок: застройщик предложил новосибирцам выгодные условия
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Как получить ипотеку 4,65% на весь срок: застройщик предложил новосибирцам выгодные условия

9:00:258/18/2021Фото: «ВИРА-Строй»
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Привлекательная ипотечная ставка теперь действует в Новосибирске.

ЖК «Новые Матрёшки»
Жилой комплекс «Новые Матрёшки»

Акционная ставка для всех покупателей составляет 2,05% до ввода дома в эксплуатацию, либо 4,65%* на весь срок кредитования, при первоначальном взносе 20%. Программа действует на покупку квартир в строящемся ЖК «Новые Матрешки», строительство которого осуществляется при проектном финансировании Сбербанка. Продажа квартир ведётся по системе взаимодействия через эскроу-счета.

Жилой комплекс «Новые Матрёшки» будет построен как мини-квартал со своей атмосферой.

Название жилого комплекса – «Новые Матрёшки» - подчёркивает связь с самым первым проектом застройщика. Однако, за время работы «ВИРА-Строй» обновила подходы к проектированию и строительству.

Семьям с детьми необходима безопасность, места для прогулок, общения с соседями и активных игр

Планируя этот проект, ГК «ВИРА-Строй» подумала про все категории будущих жителей. Для молодых людей, которые покупают первую квартиру, часто важна доступная цена, современный стиль и транспортная мобильность; семьям с детьми необходима безопасность, места для прогулок, общения с соседями и активных игр; другим нужен простор в квартире и эстетика общего пространства. Из этих и других важных деталей получилась общая концепция жилого комплекса «Новые Матрёшки».

Новые матрешки
Готовые квартиры с ремонтом

Готовые квартиры с ремонтом – ещё одна визитная карточка ГК «ВИРА-Строй». После получения ключей вы сразу же сможете отпраздновать новоселье. Застройщик делает ремонт в нейтральном стиле, который легко переделать под свои желания, а также застекляет лоджии.

«VS-Недвижимость», официальный представитель ГК «ВИРА-Строй»:
ул. Фрунзе, 63
тел. 8 (383) 235–97–86
режим работы: пн–пт с 9:00 до 18:00
vira-stroy.ru
«ВКонтакте» https://vk.com/sk_vs
Instagram https://www.instagram.com/vira_stroy/

Застройщик ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг», проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф

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Cо 02.07.2021 по 01.07.2022 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,05% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев у и ООО СЗ "ВИРА-Строй-Н", ООО СЗ "ВИРА-Строй-Билдинг", ООО СЗ "ВИРА-Строй-Б7", ООО СЗ "ВИРА-Строй-Эстейт "при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,55% годовых.

Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 30%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 3 000 000 ₽ при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,55% годовых.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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