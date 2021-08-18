К Овну, Раку и Стрельцу нагрянет настоящая любовь во время луны в трине с Юпитером с 17 августа 2021 года
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К Овну, Раку и Стрельцу нагрянет настоящая любовь во время луны в трине с Юпитером с 17 августа 2021 года

2:01:088/18/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Когда Луна в трине с Юпитером, мы можем ожидать ощущения оптимизма, надежды и искреннего ощущения возможности сделать что-то особенное.

Обретение настоящей любви - это то, чего мы, люди, всегда хотели достичь

Трин Луны к Юпитеру начинается 17 августа, и знаки зодиака Овен, Рак и Стрелец могут влюбиться в мгновение ока.

Когда Луна в трине с Юпитером, мы можем ожидать ощущения оптимизма, надежды и искреннего ощущения возможности сделать что-то особенное. А 17 августа 2021 года мы все будем в хорошем настроении - или, по крайней мере, настолько хорошо, насколько позволяет нам чувствовать наш знак, пишет yourtango.com.

Юпитер умеет открывать наш разум, а это означает, что если мы были близоруки в прошлом, теперь у нас есть возможность заглянуть за пределы наших  ограничений. Надежда действительно существует, а где есть надежда, там и любовь.

Обретение настоящей любви - это то, чего мы, люди, всегда хотели достичь. Может ли это случиться, всем нам суждено найти настоящую любовь - или это сказка, которая только дразнит нас и оставляет чувство, будто мы что-то пропустили?

Этот переход приносит нам идею о том, что мы не попали в ловушку, когда дело касается любви или настоящей любви; и что, если мы откроемся идее о том, что настоящая любовь - это определенная возможность, мы сможем сделать это так.

Кто обретет настоящую любовь во время трина Луны и Юпитера 17 августа?

Знаки зодиака, которые находят настоящую любовь во время трина Луны к Юпитеру, начиная с 17 августа 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Как вы можете ожидать, что это разыграется для вас, Овен, заключается в том, что прямо сейчас вы переживаете очень хорошее время в своей жизни.

Эта хорошая атмосфера действует как инструмент, и инструмент открывает врата для дальнейших благословений.

Как будто положительная энергия в вашей жизни только сейчас начинает расти как снежный ком, и это идеальная среда для любви, чтобы заявить о себе.

Вы получаете много лжи за то, что временами проявляете излишнюю напористость, Овен, но редко вы получаете заслуженную похвалу за хорошую работу, которую вы делаете, которая в изобилии и чрезвычайно полезна для других.

То, что вы выложили на этой неделе, возвращается к вам в форме любви, и есть один человек, который видел вас - и он хочет узнать вас получше.

Это не кого-то, кого можно обойти; это особенный человек, который может предложить вам настоящую любовь, если вы достаточно смелы, чтобы принять ее.

Рак (21 июня - 22 июля)

Когда небесные тела, такие как Луна и Юпитер, образуют Трин, мы ощущаем гармонию и понимание здесь, на Земле.

И вы, Рак, который во многом является частью Луны, поглотите все хорошие вибрации, которые вы можете получить во время этого перехода. Вы будете чувствовать себя общительным ... и терпеливым.

Друзья будут с легкостью встречены в вашем мире, а общение станет легким ветерком.

Ваше открытое состояние ума будет достаточно чистым, чтобы привлечь нужного человека; Вы будете открытой книгой - в вас нет ничего страшного или слишком загадочного.

Ваша энергия будет притягательной, и вы будете считаться здоровым и мудрым для всех, кто смотрит - а кто-то смотрит, Рак.

Возможно, вы не были готовы к настоящей любви, но велика вероятность, что она стучится в вашу дверь - прямо сейчас. Оставайся открытым - не закрывай дверь ... рискни и найди настоящую любовь .

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы даже больше не верите в настоящую любовь, на самом деле, вы полностью отказались от любви, поэтому это будет такой взрыв, когда это внезапно произойдет с вами - во время этого перехода.

О, не сомневайтесь, Стрелец; Не то чтобы тебя сняли с радаров - пока ты жив, ты в игре, мой друг, так что начни действовать как игрок.

Дни убеждения себя в том, что любви не существует, прошли, и сколько бы вы ни боролись с ней, это принесет вам пользу. Смейтесь сколько хотите, но отметьте эти слова:

Вскоре после 17 августа вы испытаете нечто близкое к настоящей любви.

Это все, что вы хотели - миллион лет назад, прежде чем вы отказались от этого. Это как езда на велосипеде; вы научитесь этому, как только поймете, что настоящая любовь - это дорога, и вы на ней.

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