Третью дозу вакцины Pfizer запускают в США
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Третью дозу вакцины Pfizer запускают в США

1:31:258/18/2021Фото: pixabay.com
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Бустерная вакцина может помочь снизить уровень инфицирования и заболеваемости у людей, которые ранее были вакцинированы.

коронавирус, пандемия, COVID-19, Pfizer
Pfizer и BioNTech представили результаты своего исследования Phase One
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В понедельник Pfizer и BioNTech представили предварительные клинические данные органам здравоохранения США в рамках своих усилий по получению разрешения на третью дозу вакцины COVID-19 для всех американцев.

На прошлой неделе Соединенные Штаты одобрили повторную вакцинацию вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna для людей с ослабленной иммунной системой.

Pfizer и BioNTech представили результаты своего исследования Phase One, в котором оценивалась безопасность и эффективность третьего укола, сообщает medicalxpress.com.

«Данные, которые мы видели на сегодняшний день, предполагают, что третья доза нашей вакцины вызывает уровни антител, которые значительно превышают уровни, наблюдаемые после двух доз первичного графика», - сказал в своем заявлении Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.

«Бустерная вакцина может помочь снизить уровень инфицирования и заболеваемости у людей, которые ранее были вакцинированы, и лучше контролировать распространение вариантов вируса в течение предстоящего сезона», - сказал соучредитель BioNTech Угур Сахин.

Компании планируют предоставить ту же информацию европейским властям в ближайшие недели.

Этот шаг был предпринят, несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения к мораторию на ревакцинацию, чтобы облегчить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами. Израиль также начал вводить третьи дозы своим гражданам.

Консультативный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний, ведущего агентства здравоохранения США, должен встретиться в конце августа, чтобы обсудить одобрение третьей дозы вакцины для взрослых старше 65 лет, жителей домов престарелых и медицинских работников.

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