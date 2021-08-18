Открытие: антитело S309 нейтрализует все известные штаммы коронавируса
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Открытие: антитело S309 нейтрализует все известные штаммы коронавируса

1:01:448/18/2021Фото: pixabay.com
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Но вакцины - это только одна сторона медали: нам также нужны лекарства, которые могут предотвратить тяжелое заболевание после того, как кто-то был инфицирован.

Антитело, которое связывается с ранее неизвестным участком белка шипа коронавируса, по-видимому, нейтрализует все известные сарбековирусы
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Но вакцины - это только одна сторона медали: нам также нужны лекарства, которые могут предотвратить тяжелое заболевание после того, как кто-то был инфицирован. В прошлом году был достигнут значительный прогресс в разработке эффективных методов лечения на основе антител, и в настоящее время три препарата доступны по разрешению на экстренное использование (EUA) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, сообщает https://medicalxpress.com

Сотровимаб, новейшая терапия антителами, была разработана GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology после того, как большое совместное исследование ученых со всей страны обнаружило естественное антитело (в крови выжившего после COVID-19), которое обладает поразительной широтой и эффективностью.

Эксперименты показали, что это антитело, названное S309, нейтрализует все известные штаммы SARS-CoV-2, включая недавно появившиеся мутанты, которые теперь могут «ускользать» от прежних методов лечения антителами, а также близкородственный оригинальный вирус SARS-CoV.

Джей Никс, лидер Консорциума молекулярной биологии, базирующегося в Advanced Light Source (ALS) лаборатории Беркли, использовал пучки в ALS и пучки в Stanford Synchrotron Radiation Lightsource SLAC для выполнения рентгеновской кристаллографии образцов антител, полученных от выживших, на ранней стадии. исследования. Его работа, наряду с другими результатами кристаллографии и криоэлектронной микроскопии, помогла создать подробные структурные карты того, как эти антитела связываются с белком-шипом SARS-CoV-2, что позволило более широкой команде выбрать наиболее многообещающих претендентов и продвинуть их в культуру клеток. и исследования на животных. После впечатляющих лабораторных результатов разработчики разработали сотровимаб на основе структуры S309 и оценили его в клинических испытаниях .

FDA выдало EUA для сотровимаба в конце мая после того, как испытания показали, что у людей с легкой и умеренной инфекцией COVID-19, которые получали инфузию терапии, на 85% снижалась частота госпитализации или смерти по сравнению с плацебо.

Но на этом команда не остановилась.

Понимая, что могут возникнуть новые мутации и что новый патогенный коронавирус может появиться в результате перекрестного перехода между животными и людьми, ученые начали последующее исследование, чтобы глубоко изучить, какие факторы делают антитела устойчивыми к утечке вируса и как определенные антитела также широко реагируют против разнообразные, родственные вирусы. Используя биохимический и структурный анализ , глубокое мутационное сканирование и эксперименты по связыванию, они идентифицировали одно антитело с беспрецедентной универсальной эффективностью.

«Это антитело, которое связывается с ранее неизвестным участком белка шипа коронавируса, по-видимому, нейтрализует все известные сарбековирусы - род коронавирусов, вызывающих респираторные инфекции у млекопитающих», - сказал Никс, который является филиалом Biosciences Area Berkeley Lab. «И, благодаря уникальному сайту связывания на мутационно-устойчивой части вируса, новому штамму может быть труднее сбежать».

Последующие тесты на хомяках показали, что это антитело может даже предотвратить инфекцию COVID-19, если вводится профилактически. Новая работа опубликована в журнале Nature .

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