Новое исследование: как болеют коронавирусом дети и подростки - много ли тяжелых случаев

Два исследования, проведенные Детским научно-исследовательским институтом Мердока (MCRI) в 2020 году, показали, что у детей с COVID-19 наблюдались более легкие симптомы и менее серьезные осложнения для здоровья по сравнению со взрослыми.
Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Child & Adolescent Health , показало, что из 171 ребенка в возрасте до 18 лет, у которых был положительный результат теста на SARS-CoV-2 в Виктории за семь месяцев до 28 октября 2020 года, 58 процентов имели легкое заболевание, 36 процентов были бессимптомными, а у 5 процентов было заболевание средней степени тяжести, пишет medicalxpress.com.
Доктор Шидан Тосиф из MCRI сказал, что все дети выздоровели, а общие долгосрочные симптомы кашля и усталости не сохраняются более восьми недель.
«В отличие от взрослых, которые могут испытывать постоянные и серьезные проблемы со здоровьем, такие как усталость и проблемы с легкими, даже при легкой форме заболевания COVID-19 мы еще не наблюдаем каких-либо долгосрочных эффектов, превышающих два месяца, у этих детей», - сказал он.
Доктор Лейла Ибрагим из MCRI сообщила, что ее исследование, опубликованное в The Medical Journal of Australia, в котором участвовали 16 больниц по всей Австралии, показало, что дети реже заражаются COVID-19 по сравнению со взрослыми.
Данные, отслеживаемые через международную совместную сеть педиатрических исследований в отделениях неотложной помощи (PREDICT), касались детей с положительным результатом на SARS-CoV-2 за семь месяцев до 30 сентября 2020 г. Из 426 обращений в больницы 393 ребенка дали положительный результат на COVID-19 и большинство из них имели легкие случаи, не требующие медицинского вмешательства. Только у одного ребенка был тяжелый COVID-19, а у еще двух детей развился детский воспалительный мультисистемный синдром, временно связанный с SARS-CoV-2 (PIMS-TS).
Исследование показало, что только 12 процентов были госпитализированы, а 4 процента лечились на дому дистанционно в рамках программы «Госпиталь на дому».
«Госпитализация в основном была непродолжительной для наблюдения или регидратации», - сказал д-р Ибрагим. «В среднем, у детей были положительные результаты после двух дней появления таких симптомов, как лихорадка, насморк и кашель, и у многих из них были домашние контакты, которые также были положительными на COVID-19».
Профессор MCRI Франц Бабл сказал, что разделение пациентов в отделениях неотложной помощи на категории «высокого риска» и «низкого риска» на основе симптомов может дать ложное подтверждение.
«Наше исследование показало, что иногда детей с COVID-19 будут пропускать в отделение неотложной помощи, поскольку у некоторых младенцев летаргия была лишь симптомом », - сказал он.
«Также высока доля повторных обращений в больницу. Амбулаторный мониторинг или программа« Госпиталь на дому »могут снизить количество повторных обращений в отделения неотложной помощи и снизить риски передачи инфекции».