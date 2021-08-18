Почему чрезмерно растут волосы на теле: причины гирсутизма
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17.08
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Почему чрезмерно растут волосы на теле: причины гирсутизма

12:31:158/18/2021Фото: pixabay.com
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У большинства женщин с возрастом появляется больше волос на лице и теле, особенно после менопаузы. 

Существуют процедуры, позволяющие избавиться от нежелательных волос

Гирсутизм - это когда у женщин густые темные волосы на лице, шее, груди, животе, пояснице, ягодицах или бедрах. Обратитесь к терапевту, если для вас это проблема. Это может быть вызвано заболеванием, которое поддается лечению.


У большинства женщин с возрастом появляется больше волос на лице и теле, особенно после менопаузы . Но это более тонкие волосы, и это не то же самое, что гирсутизм, пишет nhs.uk.


Несрочная консультация. Обратитесь к терапевту, если:


  • вы женщина, и у вас густые темные волосы на лице, шее, груди, животе, пояснице, ягодицах или бедрах

Врач проверит, что вызывает рост волос.


Вам могут сделать анализ крови, чтобы измерить уровень гормонов. Изменение уровня гормонов - частая причина гирсутизма.


Лечение гирсутизма

Ваш терапевт может посоветовать:



  • похудеть, если у вас избыточный вес - это может помочь контролировать уровень гормонов
  • что вы можете делать дома, чтобы удалить или осветлить волосы - например, бритье, восковую эпиляцию, выщипывание, кремы для удаления волос или отбеливание
  • рецептурный крем для замедления роста волос на лице (крем с эфлорнитином)
  • прием противозачаточных таблеток - это может помочь контролировать уровень гормонов

Если через 6 месяцев это не помогло, ваш терапевт может направить вас к специалисту. Они могут порекомендовать другие лекарства для контроля уровня гормонов.


Долговечные методы удаления волос

Существуют процедуры, позволяющие избавиться от нежелательных волос на более длительный срок, чем те, которые вы можете делать дома. Но обычно они не постоянные.


Они также обычно не доступны в NHS и могут быть дорогими.


Два основных вида лечения:



  • электролиз - электрический ток используется для остановки роста волос.
  • лазерное удаление волос

Обязательно изучите эти методы лечения, прежде чем пробовать их. У них обоих есть риски, и результаты не для всех одинаковы.


Причины гирсутизма

Гирсутизм вызывается повышением уровня гормонов, называемых андрогенами, повышением чувствительности организма к ним или и тем, и другим.


Наиболее частая причина - синдром поликистозных яичников (СПКЯ) .


Иногда очевидной причины нет.


Редко гирсутизм может быть вызван:



  • определенные лекарства
  • используя анаболические стероиды
  • другие гормональные состояния, такие как синдром Кушинга и акромегалия
  • опухоли, влияющие на уровень гормонов

 


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