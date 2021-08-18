День Ашура-2021: мир вашему дому - поздравления для мусульман 18 августа
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День Ашура-2021: мир вашему дому - поздравления для мусульман 18 августа

7:24:578/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В календаре мусульман День Ашура, приходится на десятый день священного месяца Мухаррам. В десятый день Адам каялся о совершенной ошибке, и Всевышний принял его покаяние. В День Ашура Аллах спас пророка Мусу, а также погубил фараона и его войско.

День Ашура

Наступил десятый день Мухаррама,
В этот день произошло рождение Адама,
Появилось все от Неба до Земли.
Помни ты про этот день, помни ты!

Помни каждого пророка, не забудь,
Они за нас прошли тяжелый путь!
Будь же ты, мой друг, счастливее всех,
Пусть тебя во всех делах ждет успех.

***

В день Ашура, мусульмане,
Пусть Аллах нам даст добро!
Будет мирно в нашем доме,
Будет свет в нем и тепло!

В день Ашура не стихают
Пусть молитвы мусульман,
И друг друга поздравляют,
Поздравляет наш Имам!

День Ашура

День Ашура, скорби день,
Нынче нам представлен,
В этот день святым имамом
Мир наш был оставлен.

Упокоит пусть Аллах,
Ту святую душу.
Ну, а нам прибавит сил
Пост святой не рушить.

***

День десятый, месяц мухаррам,
И празднуется он, как День Ашура,
И по названию теперь известно нам,
Что это мусульманская культура!
Все чудеса и жизни проявленья
Мы в этот день прекрасный вспоминаем,
Небес, Земли и океанов сотворенье —
За это мы Аллаха восхваляем.
Нам так близка сия прекрасная культура,
Благословен пусть будет День Ашура!

Источник: pozdravok.ru

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